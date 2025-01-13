Александрия рассматривает двух кандидатов на замену Калюжному

Полузащитник "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный, скорее всего, не будет продлевать контракт с клубом. В связи с этим "горожане" ищут замену на его позицию.

Один из кандидатов — 19-летний Даниил Ващенко, который является воспитанником системы "Александрии". Однако, как отмечает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, борющаяся за высокие места в турнирной таблице команда пока не готова делать основную ставку на молодого игрока.

Другой вариант, который по мнению журналиста считается идеальным для обеих сторон , — обмен Калюжного на Егора Назарину, полузащитника "Шахтера", который практически не получает игровой практики.

В этом сезоне Назарина провел 3 матча за "горняков" во всех турнирах. Его контракт с дончами рассчитан до 30 июня 2027 года.