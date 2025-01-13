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Александрия рассматривает двух кандидатов на замену Калюжному

Премьер-лига

Иван не будет подписывать новый контракт с "горожанами"

Александрия рассматривает двух кандидатов на замену Калюжному

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный, скорее всего, не будет продлевать контракт с клубом. В связи с этим "горожане" ищут замену на его позицию.

Один из кандидатов — 19-летний Даниил Ващенко, который является воспитанником системы "Александрии". Однако, как отмечает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, борющаяся за высокие места в турнирной таблице команда пока не готова делать основную ставку на молодого игрока.

Другой вариант, который по мнению журналиста считается идеальным для обеих сторон , — обмен Калюжного на Егора Назарину, полузащитника "Шахтера", который практически не получает игровой практики.

В этом сезоне Назарина провел 3 матча за "горняков" во всех турнирах. Его контракт с дончами рассчитан до 30 июня 2027 года.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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shura73 (угледар)
13.01.2025 в 13:35
зачем шахтёру этот калюжный?для лавки?не проще дать играть назарине?
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
13.01.2025 в 13:35
зачем шахтёру этот калюжный?для лавки?не проще дать играть назарине?
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