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Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort

Премьер-лига

Харьковский клуб заранее забронировал комплекс

Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort

Фото: facebook.com/emilyresort

Новина українською

После конкуренции между "Шахтером" и "Металлистом 1925" из-за трансфера Ильи Крупского ситуация получила новое развитие, сообщает ТаТоТаке.

После возвращения со сборов 16 февраля "Шахтер" планировал разместиться на базе владельца "Руха" Григория Козловского - "Emily Resort". Однако верхнее поле и жилой комплекс уже заранее были забронированы и оплачены харьковским клубом. И пересмотреть эти договоренности уже невозможно.

В итоге "Шахтер" будет проводить тренировки на "Арене Львов", а на базу в "Emily Resort" будет заезжать лишь периодически в новый корпус.

Напомним, ранее "Металлист 1925" выиграл конкуренцию у "Шахтера" за защитника "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Ильи Крупского.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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shura73 (угледар)
13.01.2025 в 13:33
уже когда-то писали что козловский не пустил шахтёр в свой отель после проигрыша полесью и невыхода руха в еврокубки.многие здесь мочились кипятком от радости.чем закончилось?вот и эта новость такая же.когда не о чем писать начинают лить всякое дерьмо.посмотрим как высоко взлетит металлист 1925 и чем закончит
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Комментарии 2
shura73 (угледар)
13.01.2025 в 13:33
уже когда-то писали что козловский не пустил шахтёр в свой отель после проигрыша полесью и невыхода руха в еврокубки.многие здесь мочились кипятком от радости.чем закончилось?вот и эта новость такая же.когда не о чем писать начинают лить всякое дерьмо.посмотрим как высоко взлетит металлист 1925 и чем закончит
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Kondor (Веселе)
13.01.2025 в 13:16
А як цьому всяка сволота радується!!!
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