Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort

После конкуренции между "Шахтером" и "Металлистом 1925" из-за трансфера Ильи Крупского ситуация получила новое развитие, сообщает ТаТоТаке.

После возвращения со сборов 16 февраля "Шахтер" планировал разместиться на базе владельца "Руха" Григория Козловского - "Emily Resort". Однако верхнее поле и жилой комплекс уже заранее были забронированы и оплачены харьковским клубом. И пересмотреть эти договоренности уже невозможно.

В итоге "Шахтер" будет проводить тренировки на "Арене Львов", а на базу в "Emily Resort" будет заезжать лишь периодически в новый корпус.

Напомним, ранее "Металлист 1925" выиграл конкуренцию у "Шахтера" за защитника "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Ильи Крупского.