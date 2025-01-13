Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
Харьковский клуб заранее забронировал комплекс
Фото: facebook.com/emilyresort
После конкуренции между "Шахтером" и "Металлистом 1925" из-за трансфера Ильи Крупского ситуация получила новое развитие, сообщает ТаТоТаке.
После возвращения со сборов 16 февраля "Шахтер" планировал разместиться на базе владельца "Руха" Григория Козловского - "Emily Resort". Однако верхнее поле и жилой комплекс уже заранее были забронированы и оплачены харьковским клубом. И пересмотреть эти договоренности уже невозможно.
В итоге "Шахтер" будет проводить тренировки на "Арене Львов", а на базу в "Emily Resort" будет заезжать лишь периодически в новый корпус.
Напомним, ранее "Металлист 1925" выиграл конкуренцию у "Шахтера" за защитника "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Ильи Крупского.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо получил повреждение на сборах
- Барселона разбила Реал в Суперкубке, Довбик забил за Рому, Арсенал проиграл Ман Юнайтед, победа Динамо. Главные новости за 12 января
- В сети показали, как сейчас выглядит первый стадион Шахтера
- Шахтер делал по нему предложение. Защитник Ворсклы близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги, - источник
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
Комментарии 2