  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко и Слюбик выйдут в старте Динамо на матч против польского клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко и Слюбик выйдут в старте Динамо на матч против польского клуба

Премьер-лига

Возвращение лидера киевлян на поле

Ярмоленко и Слюбик выйдут в старте Динамо на матч против польского клуба

Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Сегодня, 13 января, "Динамо" проведет третий матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Киевляне встретятся с польским клубом "Видзев".

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру:

"Динамо": Моргун, Ярмоленко, Рубчинский, Слюбик, Караваев, Герреро, Биловар, Ищенко, Дубинчак, Брагару, Пихаленок,

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Запасные: Бущан, Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Михавко, Герыч, Саленко, Михайленко, Пономаренко.

Старт поединка - в 14:00. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Видзев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Время для экспериментов. Текстовый онлайн спарринга Динамо - Видзев
yellow-arrow
Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
Динамо (Киев) Видзев (Лодзь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости