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Ярмоленко и Слюбик выйдут в старте Динамо на матч против польского клуба
Возвращение лидера киевлян на поле
Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Сегодня, 13 января, "Динамо" проведет третий матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Киевляне встретятся с польским клубом "Видзев".
Наставник "бело-синих" Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру:
"Динамо": Моргун, Ярмоленко, Рубчинский, Слюбик, Караваев, Герреро, Биловар, Ищенко, Дубинчак, Брагару, Пихаленок,
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Запасные: Бущан, Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Михавко, Герыч, Саленко, Михайленко, Пономаренко.
Старт поединка - в 14:00. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
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