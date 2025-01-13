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Заря сообщила о возвращении в клуб двух известных тренеров
Изменения в тренерском штабе луганчан
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" на своем сайте сообщила о возвращении в клуб двух специалистов.
К тренерскому составу "черно-белых" присоединились Владимир Микитин и Юрий Дудник.
Последним местом работы 54-летнего Микитина был запорожский "Металлург". В "Заре" он будет помощником Младена Бартуловича.
56-летний Дудник работал помощником главного тренера в черкасском ЛНЗ. В луганском клубе он займет должность тренера-селекционера.
Напомним, "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 балла в 16 матчах.
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