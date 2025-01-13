Заря сообщила о возвращении в клуб двух известных тренеров

"Заря" на своем сайте сообщила о возвращении в клуб двух специалистов.

К тренерскому составу "черно-белых" присоединились Владимир Микитин и Юрий Дудник.

Последним местом работы 54-летнего Микитина был запорожский "Металлург". В "Заре" он будет помощником Младена Бартуловича.

56-летний Дудник работал помощником главного тренера в черкасском ЛНЗ. В луганском клубе он займет должность тренера-селекционера.

Напомним, "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 балла в 16 матчах.