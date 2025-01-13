"Каждую игру смотрел и болел". Новичок ЛНЗ рассказал о своем переходе в клуб

Новоиспеченный полузащитник ЛНЗ Богдан Кушниренко прокомментировал свой переход в черкасский клуб:

- Богдан, поздравляем в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?

- Чувствую себя очень хорошо. Уже хочется провести сборы и начать чемпионат с новой командой. Хочется познакомиться с нашими болельщиками, с коллективом. Все супер!

- Как возник вариант с переходом в ЛНЗ?

- Закончился контракт с "Полесьем" и мне позвонили - предложили перейти в ЛНЗ. Я, недолго думая, согласился. Понимал, что не буду оставаться в Житомире, поэтому и рассмотрел этот вариант.

- "Недолго думал...". Это сколько?

- Буквально несколько дней. Посоветовался с семьей и принял такое решение.

- Наблюдал ли ты за ЛНЗ, находясь в предыдущей команде?

- Конечно, наблюдаю постоянно - каждый тур смотрел, когда уже подписал предыдущий контракт, то каждую игру смотрел и болел. Очень хотелось, чтобы команда набирала очки.

- С кем из ребят ты знаком и с кем уже, возможно, общался?

- Предварительно знаком с Оливье Тиллем, мы с ним были вместе в "Ворскле". С другими пересекались на поле.

Читайте также ЛНЗ официально объявил о подписании экс-хавбека Полесья

- Что можешь сказать о Тилле?

- Хороший игрок и человек. Приятно с ним общаться.

- Знаком ли ты с Романом Григорчуком?

- Нет, лично не знаком. Будет очень интересно с ним поработать.

- Каким ты видишь этого тренера?

- Я думаю, что у него дисциплина на первом месте. Я считаю, это главное в футболе. И я думаю, что с ним будут очень хорошие результаты.