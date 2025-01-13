Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Каждую игру смотрел и болел". Новичок ЛНЗ рассказал о своем переходе в клуб
Богдан Кушниренко рассказал, как возник вариант с переходом в ЛНЗ
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Новоиспеченный полузащитник ЛНЗ Богдан Кушниренко прокомментировал свой переход в черкасский клуб:
- Богдан, поздравляем в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?
- Чувствую себя очень хорошо. Уже хочется провести сборы и начать чемпионат с новой командой. Хочется познакомиться с нашими болельщиками, с коллективом. Все супер!
- Как возник вариант с переходом в ЛНЗ?
- Закончился контракт с "Полесьем" и мне позвонили - предложили перейти в ЛНЗ. Я, недолго думая, согласился. Понимал, что не буду оставаться в Житомире, поэтому и рассмотрел этот вариант.
- "Недолго думал...". Это сколько?
- Буквально несколько дней. Посоветовался с семьей и принял такое решение.
- Наблюдал ли ты за ЛНЗ, находясь в предыдущей команде?
- Конечно, наблюдаю постоянно - каждый тур смотрел, когда уже подписал предыдущий контракт, то каждую игру смотрел и болел. Очень хотелось, чтобы команда набирала очки.
- С кем из ребят ты знаком и с кем уже, возможно, общался?
- Предварительно знаком с Оливье Тиллем, мы с ним были вместе в "Ворскле". С другими пересекались на поле.
- Что можешь сказать о Тилле?
- Хороший игрок и человек. Приятно с ним общаться.
- Знаком ли ты с Романом Григорчуком?
- Нет, лично не знаком. Будет очень интересно с ним поработать.
- Каким ты видишь этого тренера?
- Я думаю, что у него дисциплина на первом месте. Я считаю, это главное в футболе. И я думаю, что с ним будут очень хорошие результаты.
Популярное сейчас
- Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
- Футболист Полесья близок к смене клуба
- Защитник Динамо получил повреждение на сборах
- Знал все заранее. Олег Федорчук рассказал о провальном трансфере Динамо
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО