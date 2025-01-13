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Еще один клуб УПЛ вышел из отпуска

Премьер-лига

"Заря" провела первую тренировку в новом году

Еще один клуб УПЛ вышел из отпуска

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" вышла из отпуска и приступила к работе. Сегодня, 13 января, "черно-белые" провели первую тренировку в новом году.

Несколько дней луганчане будут находиться в Киеве, где пройдут медосмотр. Клубная пресс-служба отмечает, что "черно-белые" работают в неполном составе, а иностранцы присоединятся к команде уже в Турции.

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16-го января "Заря" отправится на сборы в Белек. Общий период подготовки подопечных Младена Бартуловича будет длиться практически месяц. За это время клуб проведет как минимум шесть контрольных матчей.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Алина Ерофеева
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