Центрбек Кривбасса официально стал игроком Карпат

Центральный защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков стал игроком "Карпат", сообщает пресс-служба львовского клуба.

Детали перехода не разглашаются. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист подпишет трехлетний контракт с "зелено-белыми". Также была информация, что сумма трансфера составит 500 тысяч долларов.

Контракт Стецькова с “Кривбассом” завершался в конце текущего сезона. Защитник отказался продлевать соглашение с криворожцами.

В последний раз Тимур играл за команду Юрия Вернидуба 1 сентября прошлого года. С этого времени он ни разу не попадал в заявку команды. В общей сложности на его счету один гол в девяти встречах этого сезона в УПЛ и еврокубках.

Ранее Стецьков выступал также за "Александрию". В общей сложности он провел 105 матчей в УПЛ.