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Количество новичков, локация и календарь. План подготовки новой команды Романа Григорчука

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На курорт, но чтобы работать

Количество новичков, локация и календарь. План подготовки новой команды Романа Григорчука

Фото - скріншот з відео

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня черкасский ЛНЗ отправляется в далекое путешествие, цель которого – подготовка к весенней части сезона-2024/25. Команда Романа Григорчука, которая проводит в элите второй год, совершит переезд автобусом из Черкасс в соседнюю Польшу, где завтра днем ​​ее будет ждать воздушное путешествие на юг Испании. Самолет компании WizzAir, выполняющий рейс W6 1073, доставит ЛНЗ в Малагу, после чего черкасская делегация переедет в маленький курортный городок Эстепон. Там, на побережье Средиземного моря, в течение месяца будет проходить тренировочный сбор украинской команды.

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Он будет разделен на два этапа, между которыми намечена пауза в работе в несколько дней. В планах черкащан проведение серии контрольных матчей – в частности, с соперниками, которые также будут находиться в Испании на сборах. Спаррингов должно быть не менее восьми. В них тренерский штаб ЛНЗ будет испытывать потенциальных новичков, прибывших на просмотр. По неофициальной информации, ожидается приезд троих легионеров и четырех-пяти кандидатов с украинским паспортом.

Пока новичков двое: это 29-летние защитник Богдан Кушниренко и полузащитник Вячеслав Танковский. До перехода в ЛНЗ эти игроки выступали в житомирском «Полесье». Оба уже являются полноправными членами черкасского клуба.

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