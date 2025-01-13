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Лидер Колоса рассказал, что нужно команде для того, чтобы резко подняться в таблице

Премьер-лига

Андрей Цуриков - лучший игрок Колоса в 2024 году

Лидер Колоса рассказал, что нужно команде для того, чтобы резко подняться в таблице

koloskovalivka.com

Новина українською

По версии болельщиков "Колоса" лучшим игроком ковалевцев в 2024 году был опытный универсал Андрей Цуриков.

Сам футболист рассказал, стало ли неожиданным для него это признание фанов, и чего ожидает от выступления команды во второй части сезона.

– Вчера на первой тренировке после отпуска мне был вручен специальный приз болельщиков. Стало ли это их признание сюрпризом? Точно знаю, что было приятной новостью, действительно, прошлый год могу записать себе в актив.

– Ты сначала выступал под руководством Ярослава Вишняка, затем – Александра Поздеева. В стилистике игры произошли какие-то изменения?

– "Колос" с приходом Поздеева начал действовать более комбинационно, разнообразнее. Это облегчило нам поиск кратчайших путей к воротам соперника. Мне такой стиль больше нравится.

– Бросалось в глаза, что ты начал выполнять значительно больший объем работы.

– Это как раз и результат тех наигранных комбинаций, когда надо успевать не только прикрывать свой левый фланг защиты, но и активно подключаться к наступлению.

– Прошлой осенью "Колос" имел хорошие оценки от прессы, несмотря на не совсем удачное выступление. Чего не хватало?

– Реализации. Ведь мы создавали немало голевых моментов, однако не хватало точной последней передачи, точного завершающего удара. На зимнем тренировочном сборе в Турции следует сосредоточиться на исправлении прицела.

– Тогда напоследок, чтобы ты пожелал "Колосу" во второй части сезона?

– Ковалевцы уже могут набирать очки в поединках с клубами из лидирующей группы. Теперь следует не терять свои очки в матчах с оппонентами, которые позади нас в турнирной таблице. Если это "Колосу" удастся, то резко поднимется в табели о рангах.

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Андрей Цуриков Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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