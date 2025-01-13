Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Колоса рассказал, что нужно команде для того, чтобы резко подняться в таблице
Андрей Цуриков - лучший игрок Колоса в 2024 году
koloskovalivka.com
По версии болельщиков "
Сам футболист рассказал, стало ли неожиданным для него это признание фанов, и чего ожидает от выступления команды во второй части сезона.
– Вчера на первой тренировке после отпуска мне был вручен специальный приз болельщиков. Стало ли это их признание сюрпризом? Точно знаю, что было приятной новостью, действительно, прошлый год могу записать себе в актив.
– Ты сначала выступал под руководством Ярослава Вишняка, затем – Александра Поздеева. В стилистике игры произошли какие-то изменения?
– "Колос" с приходом Поздеева начал действовать более комбинационно, разнообразнее. Это облегчило нам поиск кратчайших путей к воротам соперника. Мне такой стиль больше нравится.
– Бросалось в глаза, что ты начал выполнять значительно больший объем работы.
– Это как раз и результат тех наигранных комбинаций, когда надо успевать не только прикрывать свой левый фланг защиты, но и активно подключаться к наступлению.
– Прошлой осенью "Колос" имел хорошие оценки от прессы, несмотря на не совсем удачное выступление. Чего не хватало?
– Реализации. Ведь мы создавали немало голевых моментов, однако не хватало точной последней передачи, точного завершающего удара. На зимнем тренировочном сборе в Турции следует сосредоточиться на исправлении прицела.
– Тогда напоследок, чтобы ты пожелал "Колосу" во второй части сезона?
– Ковалевцы уже могут набирать очки в поединках с клубами из лидирующей группы. Теперь следует не терять свои очки в матчах с оппонентами, которые позади нас в турнирной таблице. Если это "Колосу" удастся, то резко поднимется в табели о рангах.
Популярное сейчас
- Динамо - Видзев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Футболист Полесья близок к смене клуба
- Барселона разбила Реал в Суперкубке, Довбик забил за Рому, Арсенал проиграл Ман Юнайтед, победа Динамо. Главные новости за 12 января
- У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО