  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер Колоса продлил контракт с клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Колоса продлил контракт с клубом

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Цуриков еще на год продлил соглашение с клубом

Лидер Колоса продлил контракт с клубом

koloskovalivka.com

Новина українською

Универсальный защитник "Колоса" Андрей Цуриков продлил контракт с клубом.

Как сообщил сам игрок, новое соглашение продлено на 1 год, то есть, (до июня 2026 по версии Transfermarkt).

"На днях пролонгировал контракт с ковалевцами еще на год", - сказал футболист.

Отметим, что в текущем сезоне 32-летний Цуриков провел 17 матчей за "Колос", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

По теме
yellow-arrow
Кто куда? Новые подробности по игрокам Руха
yellow-arrow
Первая ничья на сборах. Динамо - Видзев 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лидер Колоса рассказал, что нужно команде для того, чтобы резко подняться в таблице
Андрей Цуриков Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости