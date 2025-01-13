Лидер Колоса продлил контракт с клубом

Универсальный защитник " Колоса " Андрей Цуриков продлил контракт с клубом.

Как сообщил сам игрок, новое соглашение продлено на 1 год, то есть, (до июня 2026 по версии Transfermarkt).

"На днях пролонгировал контракт с ковалевцами еще на год", - сказал футболист.

Отметим, что в текущем сезоне 32-летний Цуриков провел 17 матчей за "Колос", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.