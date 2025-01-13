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Лидер Колоса продлил контракт с клубом
Андрей Цуриков еще на год продлил соглашение с клубом
koloskovalivka.com
Универсальный защитник "
Как сообщил сам игрок, новое соглашение продлено на 1 год, то есть, (до июня 2026 по версии Transfermarkt).
"На днях пролонгировал контракт с ковалевцами еще на год", - сказал футболист.
Отметим, что в текущем сезоне 32-летний Цуриков провел 17 матчей за "Колос", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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