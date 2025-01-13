Кто куда? Новые подробности по игрокам Руха

Известны очередные подробности о некоторых игроках " Руха ", которые должны были перейти в "Карпаты".

Как сообщает "ТаТоТаке", Олег Федор и Илья Квасница проходят медосмотр в Германии.

Игорь Краснопир уже прошел медосмотр в "Карпатах", но продолжает работать индивидуально с "Рухом".

Алексей Сыч тренируется в общей группе "черно-желтых". В клубе уверены, что Алексей не останется с командой и при этом не перейдет в "Карпаты". Для "Динамо" ценник на Сыча составляет около 3-4 миллионов евро.

Евгений Пастух не тренируется вообще. Сообщается о том, что у него есть проблемы с контрактом.

Также отмечается, что конкретика по всем игрокам появится уже после того, как "Рух" отправится на сборы за границу.