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Кто куда? Новые подробности по игрокам Руха
Пока что конкретики мало
fcrukh.com
Известны очередные подробности о некоторых игроках "
Как сообщает "ТаТоТаке", Олег Федор и Илья Квасница проходят медосмотр в Германии.
Игорь Краснопир уже прошел медосмотр в "Карпатах", но продолжает работать индивидуально с "Рухом".
Алексей Сыч тренируется в общей группе "черно-желтых". В клубе уверены, что Алексей не останется с командой и при этом не перейдет в "Карпаты". Для "Динамо" ценник на Сыча составляет около 3-4 миллионов евро.
Евгений Пастух не тренируется вообще. Сообщается о том, что у него есть проблемы с контрактом.
Также отмечается, что конкретика по всем игрокам появится уже после того, как "Рух" отправится на сборы за границу.
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