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17-летний бразилец. Полесье объявило о подписании очередного зимнего новичка
Аренда с правом выкупа
polissyafc.com
"
Речь идет об аренде с правом выкупа.
Футболист присоединится к украинской команде в феврале 2025-го, когда ему исполнится 18 лет.
Также отмечается, что Гильерме пока что будет выступать за "Полесье-2" во Второй лиге.
В прошлом году хавбек выступал за молодежную команду "Палмейрас" U-17, а затем перешел в "Гойяс", где также играл за команду U-17.
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Источник:Інстаграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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