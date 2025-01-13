17-летний бразилец. Полесье объявило о подписании очередного зимнего новичка

" Полесье " объявило о подписании очередного зимнего новичка, которым стал 17-летний бразильский полузащитник "Гойаса" Гильерме.

Речь идет об аренде с правом выкупа.

Футболист присоединится к украинской команде в феврале 2025-го, когда ему исполнится 18 лет.

Также отмечается, что Гильерме пока что будет выступать за "Полесье-2" во Второй лиге.

В прошлом году хавбек выступал за молодежную команду "Палмейрас" U-17, а затем перешел в "Гойяс", где также играл за команду U-17.