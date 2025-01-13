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17-летний бразилец. Полесье объявило о подписании очередного зимнего новичка

Премьер-лига
Обновлено

Аренда с правом выкупа

17-летний бразилец. Полесье объявило о подписании очередного зимнего новичка

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" объявило о подписании очередного зимнего новичка, которым стал 17-летний бразильский полузащитник "Гойаса" Гильерме.

Речь идет об аренде с правом выкупа.

Футболист присоединится к украинской команде в феврале 2025-го, когда ему исполнится 18 лет.

Также отмечается, что Гильерме пока что будет выступать за "Полесье-2" во Второй лиге.

В прошлом году хавбек выступал за молодежную команду "Палмейрас" U-17, а затем перешел в "Гойяс", где также играл за команду U-17.

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Источник:
Інстаграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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