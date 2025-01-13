Уклончиво. Суркис высказался о перспективах Слюбика и Окона в Динамо

Президент " Динамо " Игорь Суркис, который сейчас находится вместе с командой на тренировочных сборах в Турции высказался о перспективах центральных защитников Слюбика и Окоана, которые сейчас находятся на просмотре в киевской команде.

- Слюбык и Окон присоединились к "Динамо" в рамках просмотра. Что можете сказать о них?

- Я ничего не буду говорить о них. Пусть о них говорит тренерский штаб "Динамо".