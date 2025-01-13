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Уклончиво. Суркис высказался о перспективах Слюбика и Окона в Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Центрбеки находятся на просмотре в Динамо

Уклончиво. Суркис высказался о перспективах Слюбика и Окона в Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис, который сейчас находится вместе с командой на тренировочных сборах в Турции высказался о перспективах центральных защитников Слюбика и Окоана, которые сейчас находятся на просмотре в киевской команде.

- Слюбык и Окон присоединились к "Динамо" в рамках просмотра. Что можете сказать о них?

- Я ничего не буду говорить о них. Пусть о них говорит тренерский штаб "Динамо".

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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