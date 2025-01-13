Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уклончиво. Суркис высказался о перспективах Слюбика и Окона в Динамо
Центрбеки находятся на просмотре в Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "
- Слюбык и Окон присоединились к "Динамо" в рамках просмотра. Что можете сказать о них?
- Я ничего не буду говорить о них. Пусть о них говорит тренерский штаб "Динамо".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти
- Динамо - Видзев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
- Балтача: Я очень хотел в Динамо, а меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000