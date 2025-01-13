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Центрбек и вингер. Динамо вело переговоры с двумя легионерами.
Но киевляне хотели арендовать игроков, на чем все и закончилось
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о двух игроках, которых хотело подписать "
"Динамо" вступало в определённые фазы переговоров с этими игроками.
Это Крист Макосто — центральный защитник из Конго, 20 лет, он играл за "Моленбек". Ну, как по мне, посмотрев его, это немного габаритный игрок, техника бега и ведения мяча немного специфична, но он не стеснялся продвигать мяч. Есть определённая культура паса, не боится входить в пространство, выбор позиции неплохой. В итоге он перешёл в "Лутон" за 2,4 млн долларов.
Второй игрок, за которым следило "Динамо", и, возможно, на ту позицию, которую они сейчас хотят усилить, — это вингер Гонсало Тапия, чилиец, 22 года, играл за "Универсидад Католика". Он чаще играл справа, но, конечно, может сыграть инвертировано и слева. Он за 1 млн почти перешёл в "Ривер Плейт".
Проблема была в том, что "Динамо" в обоих случаях предлагало аренду с возможной опцией выкупа, но не обязательной. Конечно же, клубы не хотят входить в такого рода отношения по проектным игрокам", — сказал Спиваковский.
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