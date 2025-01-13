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Журналист: Сыч не хочет переходить в Карпаты, а Динамо не тянет трансфер игрока

Премьер-лига
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Дилемма для защитника

Журналист: Сыч не хочет переходить в Карпаты, а Динамо не тянет трансфер игрока

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Правый защитник "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч пока не определился со своим будущим.

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Как сообщает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко, на игрока претендуют "Динамо" и "Карпаты", но пока что неизвестно, где, в итоге, окажется защитник.

По данным источника, "Динамо" на данный момент не тянет трансфер финансово, а в "Карпаты" уже не хочет переходить сам Сыч, так как хочет перейти в клуб на качественно новый уровень.

Сыч и его окружение готовы рассматривать переход в киевское "Динамо", но снова ж таки, все будет упираться в финансовую составляющую перехода.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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