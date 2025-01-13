Карпаты за 1,5 млн евро выкупят бразильского защитника

" Карпаты " планируют выкупить контракт бразильского центрбека Жана Педросо, который сейчас играет за львовян на правах аренды.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, тренерский штаб доволен игрой футболиста, поэтому Педросо продолжит выступление в футболке "Карпат". За центрального защитника будет выплачено полтора миллиона евро.

Напомним, что контракт Жана Педросо принадлежит бразильскому клубу "Коритиба" и действует до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне футболист провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.