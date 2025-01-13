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Карпаты за 1,5 млн евро выкупят бразильского защитника

Премьер-лига
Обновлено

Жан Педросо останется во Львове

Карпаты за 1,5 млн евро выкупят бразильского защитника

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" планируют выкупить контракт бразильского центрбека Жана Педросо, который сейчас играет за львовян на правах аренды.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, тренерский штаб доволен игрой футболиста, поэтому Педросо продолжит выступление в футболке "Карпат". За центрального защитника будет выплачено полтора миллиона евро.

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Напомним, что контракт Жана Педросо принадлежит бразильскому клубу "Коритиба" и действует до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне футболист провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.

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Карпаты (Львов) Жан Педросо
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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