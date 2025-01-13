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Карпаты за 1,5 млн евро выкупят бразильского защитника
Жан Педросо останется во Львове
fckarpaty.org.ua
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Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, тренерский штаб доволен игрой футболиста, поэтому Педросо продолжит выступление в футболке "Карпат". За центрального защитника будет выплачено полтора миллиона евро.
Напомним, что контракт Жана Педросо принадлежит бразильскому клубу "Коритиба" и действует до 30 июня 2027 года.
В этом сезоне футболист провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.
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