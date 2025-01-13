Шищенко: Оболонь не может подписать и пригласить тех игроков, которых хотим видеть в клубе

Главный тренер " Оболони " Сергей Шищенко высказался о бюджете команды и трансферных целях на зимнее межсезонье.

"Что касается бюджета команды, у нас есть клубы, которые не сильно смотрят на бюджет. У "Оболони" скромные условия. Во время трансферного окна мы не сможем подписать и пригласить тех игроков, которых хотим и можем видеть в клубе", – рассказал Шищенко.