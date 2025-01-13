  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: Оболонь не может подписать и пригласить тех игроков, которых хотим видеть в клубе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: Оболонь не может подписать и пригласить тех игроков, которых хотим видеть в клубе

Премьер-лига
Обновлено

Тренер пожаловался на скромный бюджет клуба

Шищенко: Оболонь не может подписать и пригласить тех игроков, которых хотим видеть в клубе

fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко высказался о бюджете команды и трансферных целях на зимнее межсезонье.

"Что касается бюджета команды, у нас есть клубы, которые не сильно смотрят на бюджет. У "Оболони" скромные условия. Во время трансферного окна мы не сможем подписать и пригласить тех игроков, которых хотим и можем видеть в клубе", – рассказал Шищенко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" набрала 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса: Соскучился ли по команде? Не очень
yellow-arrow
Как Игорь Суркис забил на тренировке Динамо гол в ворота Вячеслава Суркиса. ВИДЕО
yellow-arrow
Динамо интересовалось еще одним игроком Руха
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FanDay
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости