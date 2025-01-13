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Шищенко: Оболонь не может подписать и пригласить тех игроков, которых хотим видеть в клубе
Тренер пожаловался на скромный бюджет клуба
fc.obolon.ua
Главный тренер "
"Что касается бюджета команды, у нас есть клубы, которые не сильно смотрят на бюджет. У "Оболони" скромные условия. Во время трансферного окна мы не сможем подписать и пригласить тех игроков, которых хотим и можем видеть в клубе", – рассказал Шищенко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" набрала 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:FanDay
Опубликовал: Михаил Черныш
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