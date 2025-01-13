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Динамо интересовалось еще одним игроком Руха

Премьер-лига
Обновлено

Но дело заглохло после цены, которую назвал Рух

Динамо интересовалось еще одним игроком Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Динамо" проявляло интерес к 22-летнему универсалу "Руху" Роману Дидыку.

Как сообщает Динамомания, киевляне делали запрос по игроку, но сумма трансфера, которую назвал "Рух", не устроила "Динамо", поэтому пока этот трансфер не состоялся.

Отметим, что Дидык может играть на позициях левого и правого центрального защитника, а также выполнять функции опорного полузащитника.

Напомним, что сейчас на просмотре в "Динамо" находится центребек "Руха" Богдан Слюбик.

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vlotko (Броди)
13.01.2025 в 22:30
Яка ж ця сума?
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
13.01.2025 в 22:30
Яка ж ця сума?
Ответить
1
0

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