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Динамо интересовалось еще одним игроком Руха
Но дело заглохло после цены, которую назвал Рух
Фото: ФК Рух
"
Как сообщает Динамомания, киевляне делали запрос по игроку, но сумма трансфера, которую назвал "Рух", не устроила "Динамо", поэтому пока этот трансфер не состоялся.
Отметим, что Дидык может играть на позициях левого и правого центрального защитника, а также выполнять функции опорного полузащитника.
Напомним, что сейчас на просмотре в "Динамо" находится центребек "Руха" Богдан Слюбик.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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vlotko (Броди)
13.01.2025 в 22:30
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