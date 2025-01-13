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Буяльский: Не знаю, кто в Динамо болеет за Реал. Мы с ними футбол не обсуждаем

Премьер-лига

Финал Суперкубка Испании смотрели и динамовцы

Буяльский: Не знаю, кто в Динамо болеет за Реал. Мы с ними футбол не обсуждаем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями о тренировочном сборе команды и рассказал, за кого болел в финале Суперкубка Испании, в котором "Барселона" разгромила "Реал" 5:2.

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– Как прошел ваш день на сборе?

– День был стандартным, за исключением вечера. Мы смотрели Суперкубок Испании. Конечно, болел за "Барселону". Кто в команде поддерживает "Реал"? Если честно, не знаю. Мы смотрели матч небольшой компанией, и с теми, кто поддерживает "Реал", футбол не обсуждаем.

– Какое у вас питание во время матчей?

– Перед играми в Украине обычно ем вермишель или картошку. Также в меню есть отварной язык. На завтрак - классика: сырники с кофе. Те, у кого нет проблем с весом, могут позволить себе почти все, но не в игровые дни.

– Существует ли в клубе наказание за лишний вес?

– Это стандартное правило для всех клубов. Каждый игрок – профессионал и должен понимать, что следить за своим весом важно не только для игры, но и для здоровья.

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Виталий Буяльский Барселона Динамо (Киев) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Динамо Киев
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.01.2025 в 22:02
Авжеж бо окремі КаКли вміють кидатися тільки лайном... Хоч сподіваюсь більшість з них адекватні люди і не дивляться на світ "вініочами" Ти або підтримуєш всі мої вибрики, або "ворог прогресивного людства" Хоча яка різниця хто за кого вболіває, аби з цього ненависть до вболівальників інших клубів не проявлялася.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
13.01.2025 в 22:02
Авжеж бо окремі КаКли вміють кидатися тільки лайном... Хоч сподіваюсь більшість з них адекватні люди і не дивляться на світ "вініочами" Ти або підтримуєш всі мої вибрики, або "ворог прогресивного людства" Хоча яка різниця хто за кого вболіває, аби з цього ненависть до вболівальників інших клубів не проявлялася.
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