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Буяльский: Не знаю, кто в Динамо болеет за Реал. Мы с ними футбол не обсуждаем
Финал Суперкубка Испании смотрели и динамовцы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями о тренировочном сборе команды и рассказал, за кого болел в финале Суперкубка Испании, в котором "Барселона" разгромила "Реал" 5:2.
– Как прошел ваш день на сборе?
– День был стандартным, за исключением вечера. Мы смотрели Суперкубок Испании. Конечно, болел за "Барселону". Кто в команде поддерживает "Реал"? Если честно, не знаю. Мы смотрели матч небольшой компанией, и с теми, кто поддерживает "Реал", футбол не обсуждаем.
– Какое у вас питание во время матчей?
– Перед играми в Украине обычно ем вермишель или картошку. Также в меню есть отварной язык. На завтрак - классика: сырники с кофе. Те, у кого нет проблем с весом, могут позволить себе почти все, но не в игровые дни.
– Существует ли в клубе наказание за лишний вес?
– Это стандартное правило для всех клубов. Каждый игрок – профессионал и должен понимать, что следить за своим весом важно не только для игры, но и для здоровья.
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