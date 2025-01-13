Хавбек Кривбасса: Соскучился ли по команде? Не очень

Полузащитник " Кривбасса " Юрий Вакулко прокомментировал выход команды из отпуска.

- Юрий, как прошла зимняя пауза?

- Очень быстро. Я до этого не виделся с семьей три месяца, поэтому все свободное время посвятил им. Все время были вместе, погостили у родителей. В целом все хорошо.

- Успел соскучиться по команде?

- По команде - не очень (улыбается). А вот по тренировкам - да. Ведь последние полгода мы провели с партнерами по "Кривбассу" очень много времени вместе.

- Как поддерживал форму?

- Дома, в Одессе, ходил в тренажерный зал с Андреем Клищуком. Мы живем рядом, поэтому поддерживали форму вместе.