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Хавбек Кривбасса: Соскучился ли по команде? Не очень
Юрий Вакулко - тот еще шутник
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Полузащитник "
- Юрий, как прошла зимняя пауза?
- Очень быстро. Я до этого не виделся с семьей три месяца, поэтому все свободное время посвятил им. Все время были вместе, погостили у родителей. В целом все хорошо.
- Успел соскучиться по команде?
- По команде - не очень (улыбается). А вот по тренировкам - да. Ведь последние полгода мы провели с партнерами по "Кривбассу" очень много времени вместе.
- Как поддерживал форму?
- Дома, в Одессе, ходил в тренажерный зал с Андреем Клищуком. Мы живем рядом, поэтому поддерживали форму вместе.
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