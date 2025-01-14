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ЛНЗ интересуется защитником Руха
В Черкассах ищут замену Денису Норенкову
fcruhlviv.com
Черкасский
Как сообщает источник, Роман Григорчук не рассчитывает на защитника Дениса Норенкова, который провел всего два матча в текущем сезоне, и собирается найти ему замену.
Ну а главным кандидатом на место Норенкова в черкасской команде видят именно Романа.
Также отмечается, что клубы в ближайшее время вступят в переговоры по игроку.
Напомним, что в текущем сезоне Виталий Роман провел за львовский клуб 15 матчей в чемпионате без результативных действий.
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