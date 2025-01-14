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ЛНЗ интересуется защитником Руха

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В Черкассах ищут замену Денису Норенкову

ЛНЗ интересуется защитником Руха

fcruhlviv.com

Новина українською

Черкасский ЛНЗ проявляет интерес к 21-летнему защитнику "Руха" Виталию Роману.

Как сообщает источник, Роман Григорчук не рассчитывает на защитника Дениса Норенкова, который провел всего два матча в текущем сезоне, и собирается найти ему замену.

Ну а главным кандидатом на место Норенкова в черкасской команде видят именно Романа.

Также отмечается, что клубы в ближайшее время вступят в переговоры по игроку.

Напомним, что в текущем сезоне Виталий Роман провел за львовский клуб 15 матчей в чемпионате без результативных действий.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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