ЛНЗ интересуется защитником Руха

Черкасский ЛНЗ проявляет интерес к 21-летнему защитнику "Руха" Виталию Роману.

Как сообщает источник, Роман Григорчук не рассчитывает на защитника Дениса Норенкова, который провел всего два матча в текущем сезоне, и собирается найти ему замену.

Ну а главным кандидатом на место Норенкова в черкасской команде видят именно Романа.

Также отмечается, что клубы в ближайшее время вступят в переговоры по игроку.

Напомним, что в текущем сезоне Виталий Роман провел за львовский клуб 15 матчей в чемпионате без результативных действий.