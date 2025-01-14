Скандал в Карпатах. Пять игроков первой команды переведены в молодежку

Сразу шесть игроков " Карпат " после выхода из отпуска были переведены в молодежную команду.

Как сообщает Sport.ua, с молодежью будут тренироваться Тарас Сакив, Максим Чех, Александр Ильющенков, Богдан Векляк и Орест Кузык.

По имеющимся данным это вызвано тем, что эти футболисты не дают согласия на досрочное расторжение контракта. В большинстве случаев соглашение с клубом у них заканчивается 30 июня.

Напомним, что состав "Карпат" после объединения с "Рухом" зимой должны пополнить несколько игроков "желто-черных".