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Скандал в Карпатах. Пять игроков первой команды переведены в молодежку

Премьер-лига

Старая история с контрактами

Скандал в Карпатах. Пять игроков первой команды переведены в молодежку

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Сразу шесть игроков "Карпат" после выхода из отпуска были переведены в молодежную команду.

Как сообщает Sport.ua, с молодежью будут тренироваться Тарас Сакив, Максим Чех, Александр Ильющенков, Богдан Векляк и Орест Кузык.

По имеющимся данным это вызвано тем, что эти футболисты не дают согласия на досрочное расторжение контракта. В большинстве случаев соглашение с клубом у них заканчивается 30 июня.

Напомним, что состав "Карпат" после объединения с "Рухом" зимой должны пополнить несколько игроков "желто-черных".

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Орест Кузык Александр Ильющенков Тарас Сакив Максим Чех Богдан Векляк Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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