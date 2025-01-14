Может дебютировать за свою сборную. Легионер Колоса с опозданием вернется из отпуска

Форвард " Колоса " Джованни Боливар пока остается на родине и присоединится к ковалевской команде уже на сборах в Турции.

Причина уважительная – Джованни вызван в национальную сборную Венесуэлы, которая в рамках подготовки к квалификационным матчам ЧМ-2026 проведет товарищескую игру против команды США. Контрольный поединок состоится в субботу, 18 января, в американском городе Форт-Лодердейл.

Отметим, что Боливар еще не был заигран за национальную сборную Венесуэлы, то есть, может дебютировать за наицональную команду. Ранее Джованни выступал только за сборную U-23.

Боливар выступает в "Колосе" на правах аренды – контракт игрока принадлежит испанскому клубу "Альбасете". Форвард провел 12 матчей в чемпионате Украины, забил два гола и отдал три результативные передачи.