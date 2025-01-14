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Может дебютировать за свою сборную. Легионер Колоса с опозданием вернется из отпуска
Причина уважительная
фото из свободных источников
Форвард "
Причина уважительная – Джованни вызван в национальную сборную Венесуэлы, которая в рамках подготовки к квалификационным матчам ЧМ-2026 проведет товарищескую игру против команды США. Контрольный поединок состоится в субботу, 18 января, в американском городе Форт-Лодердейл.
Отметим, что Боливар еще не был заигран за национальную сборную Венесуэлы, то есть, может дебютировать за наицональную команду. Ранее Джованни выступал только за сборную U-23.
Боливар выступает в "Колосе" на правах аренды – контракт игрока принадлежит испанскому клубу "Альбасете". Форвард провел 12 матчей в чемпионате Украины, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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