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Твердохлеб: С новыми силами готов к зимнему сбору и тяжелой работе
Хавбек "Кривбасса" - о выходе команды из отпуска
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал выход команды из зимней паузы.
- Егор, видим у тебя в руках коробку. Там новые бутсы? Готовишься к сборам?
- Да, бутсы. Будем их тестировать на сборах, а потом и в чемпионате (улыбается).
- Как для тебя прошла зимняя пауза?
- Все хорошо. Успел восстановиться после тяжелого полугодия, и теперь с новыми силами готов к зимнему сбору и тяжелой работе.
- Поиграл ли в футбол дома?
- Честно говоря, не удалось. Несколько раз выходил только для себя, для поддержания формы. Тренировался в зале в основном.
- Успел соскучиться по команде?
- Конечно, за всеми одноклубниками, тренерами, персоналом. Рад всех видеть, это очень приятные эмоции. Поэтому, я надеюсь, мы сохраним эти эмоции до конца сборов, - сказал Твердохлеб.
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