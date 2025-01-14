Твердохлеб: С новыми силами готов к зимнему сбору и тяжелой работе

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал выход команды из зимней паузы.

- Егор, видим у тебя в руках коробку. Там новые бутсы? Готовишься к сборам?

- Да, бутсы. Будем их тестировать на сборах, а потом и в чемпионате (улыбается).

- Как для тебя прошла зимняя пауза?

- Все хорошо. Успел восстановиться после тяжелого полугодия, и теперь с новыми силами готов к зимнему сбору и тяжелой работе.

- Поиграл ли в футбол дома?

- Честно говоря, не удалось. Несколько раз выходил только для себя, для поддержания формы. Тренировался в зале в основном.

- Успел соскучиться по команде?

- Конечно, за всеми одноклубниками, тренерами, персоналом. Рад всех видеть, это очень приятные эмоции. Поэтому, я надеюсь, мы сохраним эти эмоции до конца сборов, - сказал Твердохлеб.