Оболонь вышла из отпуска и провела первую тренировку

Завершился отпуск у "Оболони". В понедельник, 13 января прошла первая тренировка киевского клуба в 2025 году.

Занятия проходили как в тренажерном зале, так и на футбольном поле.

Пресс-служба "пивоваров" отметила, что информация о будущих планах команды будет известна позже.

Напомним, первую часть сезона "Оболонь" завершила на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков в 17 матчах.