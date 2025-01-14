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Оболонь вышла из отпуска и провела первую тренировку

Премьер-лига

Команда возвращается к работе

Оболонь вышла из отпуска и провела первую тренировку

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Завершился отпуск у "Оболони". В понедельник, 13 января прошла первая тренировка киевского клуба в 2025 году.

Занятия проходили как в тренажерном зале, так и на футбольном поле.

Пресс-служба "пивоваров" отметила, что информация о будущих планах команды будет известна позже.

Напомним, первую часть сезона "Оболонь" завершила на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков в 17 матчах.

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Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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