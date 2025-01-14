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Оболонь вышла из отпуска и провела первую тренировку
Команда возвращается к работе
Фото: ФК Оболонь
Завершился отпуск у "Оболони". В понедельник, 13 января прошла первая тренировка киевского клуба в 2025 году.
Занятия проходили как в тренажерном зале, так и на футбольном поле.
Пресс-служба "пивоваров" отметила, что информация о будущих планах команды будет известна позже.
Напомним, первую часть сезона "Оболонь" завершила на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков в 17 матчах.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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