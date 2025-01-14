Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игнатенко: У Динамо самая сильная вратарская конкуренция в чемпионате Украины
Голкипер киевлян - о конкуренции среди вратарей в столичном клубе
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" Даниил Игнатенко рассказал о том, как проходят зимние сборы команды в Турции.
– Как проходит день рождения на сборах? Это что-нибудь особенное или обычный рабочий день?
– Честно говоря, это мой первый день рождения (11 января), который проходил на сборе. Обычно я праздную дома во время отпуска, но на этот раз нас собрали раньше, поэтому праздновал здесь. И знаете, мне очень понравилось. Утром ребята лично поздравили меня, потом тренер тоже подошел, подарил футболку. В зале для теории меня тоже все поздравили, чего я совсем не ожидал. Было очень приятно. Затем перед тренировкой на поле сделали праздничный коридор, а на ужине принесли торт. Это действительно здорово!
– Есть ли традиции для именинников? К примеру, нужно петь песни или выставляться?
– Такие традиции есть, но все это индивидуально. В этот раз ничего подобного не было.
– Расскажи о конкуренции среди вратарей в "Динамо". Как ты с этим справляешься?
– По моему мнению, у "Динамо" сильнейшая вратарская конкуренция в чемпионате Украины, это 100%. Вратарская позиция вообще очень специфична, ведь на поле играет только один человек. Но это плюс: подобная конкуренция мотивирует оставаться в фокусе. Нельзя расслабиться, всегда нужно работать на максимуме, и это помогает расти.
– Интересно ли молодому голкиперу тренироваться с Георгием Бущаном и конкурировать с другими вратарями, как Руслан Нещерет или Валентин Моргун?
– Очень интересно. Георгий – отличный голкипер, и работать рядом с ним – это хороший опыт. Когда так сильна конкуренция, нельзя расслабляться. Каждая тренировка – это вызов, поэтому всегда стараешься показать себя как можно лучше.
– Ты уже не первый год на сборах с первой командой. С этого года много молодежи, ты им помогаешь адаптироваться?
– Если могу – помогаю. Молодежь часто спрашивает, а я пытаюсь ответить, подсказать. Когда я сам только начинал, часто обращался к Валентину Моргуну с вопросами. Он мне всегда помогал, поэтому теперь я стараюсь делать то же самое для других, - рассказал Игнатенко.
Популярное сейчас
- Все дело в Миколенко. Мойес хочет подписать в Эвертон левого защитника
- Чемпионка Украины по академической гребле выехала в Россию
- Дело может затянуться. Известно, когда будет окончательное решение по допинг-пробе Мудрика
- "Начали смеяться". Легенда Днепра вспомнил просмотр в итальянском топ-клубе
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО