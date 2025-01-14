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"До перерыва играли на равных". Защитник Видзева высказался о ничьей с Динамо

Премьер-лига

Команды обменялись голами

"До перерыва играли на равных". Защитник Видзева высказался о ничьей с Динамо

Фото: Widzew Łódź

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Правый защитник польского "Видзера" Марсель Краевски поделился мыслями о ничьей с киевским "Динамо" (1:1) в контрольном матче.

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"Возможно, первый тайм нам понравился больше, чем второй. В дальнейшем "Динамо" перехватило инициативу, но до перерыва мы играли на равных. У нас были моменты, мы старались владеть мячом, но усталость взяла свое. Я был на поле дольше всех и не выдержал, потому что мне нужно восстановиться после болезни. Мы можем быть удовлетворены некоторыми аспектами и, прежде всего, мы знаем, что нам нужно улучшить.

Никто не думает, что это товарищеский матч, предсезонный. Нам нужно подготовиться, прочувствовать атмосферу этого поединка в лиге и быть готовыми к борьбе в первом раунде", - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

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Источник:
Widzew
Опубликовал: Алина Ерофеева
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