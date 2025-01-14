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Кривбасс объявил еще одного соперника на сборах в Испании
Всего клуб проведет семь спаррингов
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" узнал имя седьмого спарринг-партнера на зимних учебно-тренировочных сборах 2025, которые красно-белые проведут в испанском Сан-Педро-дель-Пинатар с 16 января по 12 февраля.
Как сообщает клубная пресс-служба, достигнута договоренность о проведении контрольного матча с чемпионом Норвегии 2024 - "Буде-Глимтом". Спарринг запланирован на 6 февраля.
Расписание товарищеских матчей "Кривбасса" теперь выглядит следующим образом:
- 24.01 - "Олимпия" Любляна, Словения;
- 28.01 - "Тромсе" Тромсе, Норвегия;
- 31.01 - "Кальмар" Кальмар, Швеция;
- 06.02 - "Буде-Глимт" Буде, Норвегия;
- 07.02 - "Раннерс" Раннерс, Дания;
- 09.02 - "Левадия" Таллинн, Эстония;
- 12.02 - "Согндал" Согндалсфьера, Норвегия.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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