Вингер Александрии отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба

Вингер "Александрии" Денис Костышин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

- Денис, правда ли, что ты собираешься уходить из "Александрии"?

- У меня действующий контракт с ФК "Александрия", и сейчас я прибыл в расположение клуба (разговор состоялся в день выхода команды из отпуска - прим.). Начинаем тренировки и готовимся отправляться на сборы в Турцию. Пока больше нечего добавить.

- Но вряд ли ты доволен игровым временем, которое имел осенью?

- Конечно, любой футболист хочет играть больше. Но ответ здесь один: надо еще больше работать, и тогда будет время на поле. Я настроен конкурировать за место в составе, - сказал Костышин.

В текущем сезоне Костышин провел 9 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.