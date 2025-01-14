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Вингер Александрии отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба

Премьер-лига

Игрок имеет действующий контракт с "горожанами"

Вингер Александрии отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба

Фото: Instagram

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Вингер "Александрии" Денис Костышин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

- Денис, правда ли, что ты собираешься уходить из "Александрии"?

- У меня действующий контракт с ФК "Александрия", и сейчас я прибыл в расположение клуба (разговор состоялся в день выхода команды из отпуска - прим.). Начинаем тренировки и готовимся отправляться на сборы в Турцию. Пока больше нечего добавить.

- Но вряд ли ты доволен игровым временем, которое имел осенью?

- Конечно, любой футболист хочет играть больше. Но ответ здесь один: надо еще больше работать, и тогда будет время на поле. Я настроен конкурировать за место в составе, - сказал Костышин.

В текущем сезоне Костышин провел 9 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.

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ФК Александрия Денис Костышин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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