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Вингер Александрии отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба
Игрок имеет действующий контракт с "горожанами"
Фото: Instagram
Вингер "Александрии" Денис Костышин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
- Денис, правда ли, что ты собираешься уходить из "Александрии"?
- У меня действующий контракт с ФК "Александрия", и сейчас я прибыл в расположение клуба (разговор состоялся в день выхода команды из отпуска - прим.). Начинаем тренировки и готовимся отправляться на сборы в Турцию. Пока больше нечего добавить.
- Но вряд ли ты доволен игровым временем, которое имел осенью?
- Конечно, любой футболист хочет играть больше. Но ответ здесь один: надо еще больше работать, и тогда будет время на поле. Я настроен конкурировать за место в составе, - сказал Костышин.
В текущем сезоне Костышин провел 9 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.
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