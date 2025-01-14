Трабзонспор улучшил предложение Шахтеру по трансферу Зубкова

"Трабзонспор" продолжает предпринимать свои попытки подписать вингера "Шахтера" Александра Зубкова.

Как пишет Karadeniz Gazetesi, турецкий клуб сделал новое предложение "горнякам".

Ранее "Шахтер" отклонил предложение в 4,5 млн евро. Сейчас "Трабзонспор" предлагает донецкому клубу 4 млн евро гарантировано сразу плюс дополнительные бонусные выплаты в будущем.

Ранее была информация, что "Шахтер" хочет за своего футболиста 5-8 миллионов.

Напомним, Зубков - воспитанник "Шахтера". В текущем сезоне он провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.