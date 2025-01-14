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Трабзонспор улучшил предложение Шахтеру по трансферу Зубкова
Турецкий клуб не отступает
Фото: ФК Шахтар
"Трабзонспор" продолжает предпринимать свои попытки подписать вингера "Шахтера" Александра Зубкова.
Как пишет Karadeniz Gazetesi, турецкий клуб сделал новое предложение "горнякам".
Ранее "Шахтер" отклонил предложение в 4,5 млн евро. Сейчас "Трабзонспор" предлагает донецкому клубу 4 млн евро гарантировано сразу плюс дополнительные бонусные выплаты в будущем.
Ранее была информация, что "Шахтер" хочет за своего футболиста 5-8 миллионов.
Напомним, Зубков - воспитанник "Шахтера". В текущем сезоне он провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.
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