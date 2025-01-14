  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Украинский футболист рассказал, как ему угрожали оружием в США
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский футболист рассказал, как ему угрожали оружием в США

Премьер-лига

Денис Костышин рассказал о неприятной ситуации

Украинский футболист рассказал, как ему угрожали оружием в США

Новина українською

Украинский вингер "Александрии" Денис Костышин рассказал, что во время выступлений в американском "Эль Пасо", попал в опасную ситуацию.

- Рядом с Эль-Пасо мексиканская граница, и ситуации могут случаться опасные.

Единственное, что случилось со мной - как-то меня подрезали на дороге, и я догнал обидчика. Опускаю окно, он тоже и с такой улыбкой говорит: Do you wanna bullet? (Ты хочешь пулю? - прим.). Я, честно говоря, не понял сразу, а просто тоже улыбнулся и поехал. А потом перевел - аж не по себе стало.

- Потом английский язык подтянул?

- До этого тоже общался на приличном уровне, просто этого выражения не знал, - рассказал Костышин.

По теме
yellow-arrow
Колос намерен отпустить трех игроков: источник сообщил подробности
yellow-arrow
Трабзонспор улучшил предложение Шахтеру по трансферу Зубкова
yellow-arrow
Вингер Александрии отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба
ФК Александрия Денис Костышин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости