Украинский футболист рассказал, как ему угрожали оружием в США

Украинский вингер "Александрии" Денис Костышин рассказал, что во время выступлений в американском "Эль Пасо", попал в опасную ситуацию.

- Рядом с Эль-Пасо мексиканская граница, и ситуации могут случаться опасные.

Единственное, что случилось со мной - как-то меня подрезали на дороге, и я догнал обидчика. Опускаю окно, он тоже и с такой улыбкой говорит: Do you wanna bullet? (Ты хочешь пулю? - прим.). Я, честно говоря, не понял сразу, а просто тоже улыбнулся и поехал. А потом перевел - аж не по себе стало.

- Потом английский язык подтянул?

- До этого тоже общался на приличном уровне, просто этого выражения не знал, - рассказал Костышин.