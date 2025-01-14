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Колос намерен отпустить трех игроков: источник сообщил подробности

Премьер-лига

"Колос" ищет футболистам новые клубы

Колос намерен отпустить трех игроков: источник сообщил подробности

Фото - Колос

Новина українською

"Колос" продолжает подготовку к сезону. 18 января команда Александра Поздеева проведет контрольный матч против "Ингульца", а уже 21-го – вылетит в Турцию.

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Как утверждает ТаТоТаке, у делегации ковалевского клуба на сборе не будет четырех игроков основного состава. 27-летний Владислав Емец продолжает курс лечения, связанный с повреждением хряща коленного сустава.

Еще трем футболистам руководство "Колоса" ищет новые клубы:

  • 29-летним Валерием Лучкевичем интересуется "Металлист 1925", но этот трансфер напрямую зависит от разрешения ситуации с Ильей Крупским и возможным переходом Евгения Пасича в "Ворсклу".
  • 30-летний Денис Безбородько также входил в сферу интересов харьковского клуба, но после подписания Кристиана Мба из "Партизана" этот трансфер выглядит нереалистичным.
  • Что касается 29-летнего Никиты Бурды, то актуальных предложений от клубов УПЛ сейчас не поступало.
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Валерий Лучкевич Никита Бурда Колос (Ковалевка) Денис Безбородько Металлист 1925 (Харьков) Владислав Емец
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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