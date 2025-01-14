Колос намерен отпустить трех игроков: источник сообщил подробности

"Колос" продолжает подготовку к сезону. 18 января команда Александра Поздеева проведет контрольный матч против "Ингульца", а уже 21-го – вылетит в Турцию.

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Как утверждает ТаТоТаке, у делегации ковалевского клуба на сборе не будет четырех игроков основного состава. 27-летний Владислав Емец продолжает курс лечения, связанный с повреждением хряща коленного сустава.

Еще трем футболистам руководство "Колоса" ищет новые клубы: