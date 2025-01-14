Верес проведет 9 контрольных матчей на сборе в Турции - названы соперники

"Верес" проведет девять контрольных матчей на тренировочном сборе в Турции. Среди соперников - участники Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА, а также Лиги чемпионов Азии. Сейчас известны имена восьми спарринг-партнеров.

Напомним, "Верес" отправится в Турцию 16-го января. Там команда в течение почти месяца будет готовиться ко второй части сезона.

"Старались подобрать сильных соперников с разным стилем футбола. Все спарринг-партнеры - представители элитных дивизионов чемпионатов своих стран. Есть также участники осенней части еврокубкового сезона. Пока осталось одно окно для спарринга - четвертого февраля. Сейчас ведем переговоры с потенциальным соперником", - рассказал клубной пресс-службе спортивный директор клуба Юрий Габовда.

График спаррингов: