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Верес проведет 9 контрольных матчей на сборе в Турции - названы соперники
Сейчас ведутся переговоры с еще одним спарринг-партнером
Фото: НК Верес
"Верес" проведет девять контрольных матчей на тренировочном сборе в Турции. Среди соперников - участники Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА, а также Лиги чемпионов Азии. Сейчас известны имена восьми спарринг-партнеров.
Напомним, "Верес" отправится в Турцию 16-го января. Там команда в течение почти месяца будет готовиться ко второй части сезона.
"Старались подобрать сильных соперников с разным стилем футбола. Все спарринг-партнеры - представители элитных дивизионов чемпионатов своих стран. Есть также участники осенней части еврокубкового сезона. Пока осталось одно окно для спарринга - четвертого февраля. Сейчас ведем переговоры с потенциальным соперником", - рассказал клубной пресс-службе спортивный директор клуба Юрий Габовда.
График спаррингов:
- 21 января: "ГКС Катовице" (Катовице, Польша)
- 24 января: "Гурник" (Забже, Польша)
- 29 января: "Вардар" (Скопье, Северная Македония)
- 02 февраля: "Единство" (Биело-Поле, Черногория)
- 08 февраля: "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)
- 10 февраля: "Насаф" (Карши, Узбекистан)
- 13 февраля: "РФС" (Рига, Латвия)
- 13 февраля: "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)
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