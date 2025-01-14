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Вице-президент Кривбасса объяснил, почему клуб выбрал Испанию для проведения сборов

Премьер-лига

Одна из причин - там нет москалей

Вице-президент Кривбасса объяснил, почему клуб выбрал Испанию для проведения сборов

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, почему клуб второй год подряд выбирает Испанию для подготовки ко второй части сезона.

"На это есть две причины. Первая - в Испании более качественные спарринг-партнеры. В Турции - представители бывшего советского союза, а в Испании европейские команды очень приличного уровня, которые играют в еврокубках. Для нас это важно.

Вторая причина - там нет москалей, ничто тебя не отвлекает от тренировок. Конечно, и условия в Испании тоже крутые, поэтому мы выбрали именно эту страну", - приводит слова Гагарина официальный сайт клуба.

Напомним, "Кривбасс" будет готовиться в испанском Сан-Педро-дель-Пинатар с 16 января по 12 февраля. За этот период команда Юрия Вернидуба проведет семь матчей.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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