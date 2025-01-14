  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Вероятность трансфера оценивают в 70-75%

Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" получило предложение по трансферу полузащитника команды Владимира Бражко. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Источник не называет имя этого клуба, но добавляет, что вероятность трансфера оценивают в 70-75%, напоминая, что разговоры об уходе хавбека велись еще осенью.

Также отмечается, что в "Динамо" была кандидатура в качестве замены Владимира в виде Александра Яцыка, но главный тренер Александр Шовковский видит в нем "восьмерку".

Другим кандидатом называют полузащитника "Руха" Эдсона, который может быть приглашен на сборы с командой.

В текущем сезоне Бражко провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Клуб УПЛ взял на тренировочные сборы 15-летнего полузащитника
yellow-arrow
Сыч пока не определился с будущим: сделка между Рухом и Карпатами может сорваться
yellow-arrow
Экс-хавбек Динамо обвинил Бурбаса в клевете
Динамо (Киев) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
14.01.2025 в 14:39
За что там 9лямов??? Суркис взломал сайт транфермаркета?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
14.01.2025 в 14:39
За что там 9лямов??? Суркис взломал сайт транфермаркета?
Ответить
0
0
fatov1986 (Лондон)
14.01.2025 в 14:25
Предложение заключалось в том, что не нужно его продавать, чтобы не позориться
Ответить
0
0
Djarik
14.01.2025 в 13:57
Трохи дивно, що гравців Днонамо так високо оцінюють. Їх ціна 500-600 гривень з натяжкою.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости