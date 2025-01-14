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Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ
Вероятность трансфера оценивают в 70-75%
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" получило предложение по трансферу полузащитника команды Владимира Бражко. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
Источник не называет имя этого клуба, но добавляет, что вероятность трансфера оценивают в 70-75%, напоминая, что разговоры об уходе хавбека велись еще осенью.
Также отмечается, что в "Динамо" была кандидатура в качестве замены Владимира в виде Александра Яцыка, но главный тренер Александр Шовковский видит в нем "восьмерку".
Другим кандидатом называют полузащитника "Руха" Эдсона, который может быть приглашен на сборы с командой.
В текущем сезоне Бражко провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.
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