Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ

"Динамо" получило предложение по трансферу полузащитника команды Владимира Бражко. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Источник не называет имя этого клуба, но добавляет, что вероятность трансфера оценивают в 70-75%, напоминая, что разговоры об уходе хавбека велись еще осенью.

Также отмечается, что в "Динамо" была кандидатура в качестве замены Владимира в виде Александра Яцыка, но главный тренер Александр Шовковский видит в нем "восьмерку".

Другим кандидатом называют полузащитника "Руха" Эдсона, который может быть приглашен на сборы с командой.

В текущем сезоне Бражко провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.