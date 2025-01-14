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Экс-хавбек Динамо обвинил Бурбаса в клевете
Журналист заявлял, что футболист якобы обманул Суркиса
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-полузащитник "Динамо" Киев Александр Андриевский опроверг информацию журналиста Игоря Бурбаса, что он обещал президенту киевского клуба Игорю Суркису перейти в ЛНЗ, а перешел в "Полесье".
"Из содержания данной публикации усматривается, что я, Андриевский Александр, пообещал президенту "Динамо" Игорю Суркису перейти в ЛНЗ, если стороны расторгнут контракт, а после этого подписал контракт с "Полесьем".
Этим письмом официально заявляю, что размещенная в публикации информация не соответствует действительности и нарушает мои личные права и интересы, поскольку очевидна клевета со стороны бывшего журналиста Игоря Бурбаса.
В годы плодотворного сотрудничества, между мной и ФК "Динамо" Киев сложились профессиональные, доброжелательные и благонадежные отношения.
Прекращение контакта с ФК "Динамо" Киев произошло по взаимному согласию сторон, без каких-либо финансовых или иных претензий друг к другу, что подтверждается соглашением о прекращении контракта.
Отмечаю, что указанная в публикации информация по мне неправдива, и нарушает мою честь и достоинство, негативно влияет на мою деловую и профессиональную репутацию, поскольку порождает общественное осуждение по мне, и создает негативную социальную оценку моего лица в глазах окружающих", - говорится в письме, которое футболист отправил в редакцию Tribuna.
Андриевский предоставил копию соглашения о расторжении контракта с "Динамо", в котором не прописано никаких дополнительных условий.
Отметим, что "Полесье" пока не объявило о подписании Андриевского.
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