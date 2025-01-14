Сыч пока не определился с будущим: сделка между Рухом и Карпатами может сорваться

Telegram-канал ТаТоТаке раскрыл новые подробности на тему соглашения между "Рухом" и "Карпатами".

"Евгений Пастух (как ранее и Игорь Краснопир) дал добро на переход в "Карпаты".

Все футболисты, которые фигурируют в соглашении, успешно прошли медосмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который предоставляет официальное разрешение о допуске к соревнованиям под эгидой УАФ.

Олег Федор и Илья Квасница вчера прошли углубленный медосмотр в Германии, который не выявил никаких нареканий относительно возможностей обоих игроков для выступлений на серьезном уровне.

Алексей Сыч не связывает свое будущее с "Карпатами" и ожидает конкретных предложений из-за рубежа.

Участие игроков "Руха", которые фигурируют в соглашении, в тренировочном процессе своей команды, является абсолютно естественным доказательством отсутствия подписанных контрактов с другими клубами, в том числе и с "Карпатами".

Видим три варианта развития событий: