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Сыч пока не определился с будущим: сделка между Рухом и Карпатами может сорваться
Источник раскрыл три варианта развития событий
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Telegram-канал ТаТоТаке раскрыл новые подробности на тему соглашения между "Рухом" и "Карпатами".
"Евгений Пастух (как ранее и Игорь Краснопир) дал добро на переход в "Карпаты".
Все футболисты, которые фигурируют в соглашении, успешно прошли медосмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который предоставляет официальное разрешение о допуске к соревнованиям под эгидой УАФ.
Олег Федор и Илья Квасница вчера прошли углубленный медосмотр в Германии, который не выявил никаких нареканий относительно возможностей обоих игроков для выступлений на серьезном уровне.
Алексей Сыч не связывает свое будущее с "Карпатами" и ожидает конкретных предложений из-за рубежа.
Участие игроков "Руха", которые фигурируют в соглашении, в тренировочном процессе своей команды, является абсолютно естественным доказательством отсутствия подписанных контрактов с другими клубами, в том числе и с "Карпатами".
Видим три варианта развития событий:
- Алексей Сыч присоединится к "Карпатам" - и соглашение будет подписано.
- Суммарная стоимость сделки будет пересмотрена в связи с отсутствием в проекте Сыча.
- Сделка сорвется из-за невозможности двух первых пунктов", - утверждает источник.
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