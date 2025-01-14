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Сыч пока не определился с будущим: сделка между Рухом и Карпатами может сорваться

Премьер-лига

Источник раскрыл три варианта развития событий

Сыч пока не определился с будущим: сделка между Рухом и Карпатами может сорваться

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Telegram-канал ТаТоТаке раскрыл новые подробности на тему соглашения между "Рухом" и "Карпатами".

"Евгений Пастух (как ранее и Игорь Краснопир) дал добро на переход в "Карпаты".

Все футболисты, которые фигурируют в соглашении, успешно прошли медосмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который предоставляет официальное разрешение о допуске к соревнованиям под эгидой УАФ.

Олег Федор и Илья Квасница вчера прошли углубленный медосмотр в Германии, который не выявил никаких нареканий относительно возможностей обоих игроков для выступлений на серьезном уровне.

Алексей Сыч не связывает свое будущее с "Карпатами" и ожидает конкретных предложений из-за рубежа.

Участие игроков "Руха", которые фигурируют в соглашении, в тренировочном процессе своей команды, является абсолютно естественным доказательством отсутствия подписанных контрактов с другими клубами, в том числе и с "Карпатами".

Видим три варианта развития событий:

  • Алексей Сыч присоединится к "Карпатам" - и соглашение будет подписано.
  • Суммарная стоимость сделки будет пересмотрена в связи с отсутствием в проекте Сыча.
  • Сделка сорвется из-за невозможности двух первых пунктов", - утверждает источник.
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Рух (Львов) ТаТоТаке Алексей Сыч Карпаты (Львов) Илья Квасница Евгений Пастух Игорь Краснопир Олег Федор
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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