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Клуб УПЛ взял на тренировочные сборы 15-летнего полузащитника
Юный игрок поехал вместе с основой на сборы
Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочный сбор в Испанию. Вместе с первой командой поехал юный полузащитник Мирослав Доник, которому 8 января исполнилось 15 лет.
Доник выступает за ЛНЗ U-16 в ДЮФЛУ. Он вызывался в юношескую сборную Украины U-15 (юноши не старше 2010 г. р.)
Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" запланировали восемь спаррингов. В декабре 2024 года клуб возглавил Роман Григорчук.
Ранее ЛНЗ объявил о подписании Богдана Кушниренко и Вячеслава Танковского.
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