Клуб УПЛ взял на тренировочные сборы 15-летнего полузащитника

Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочный сбор в Испанию. Вместе с первой командой поехал юный полузащитник Мирослав Доник, которому 8 января исполнилось 15 лет.

Доник выступает за ЛНЗ U-16 в ДЮФЛУ. Он вызывался в юношескую сборную Украины U-15 (юноши не старше 2010 г. р.)

Напомним, сборы ЛНЗ будут проходить с 15 января по 15 февраля в Эстепоне возле Марбельи. "Фиолеотовые" запланировали восемь спаррингов. В декабре 2024 года клуб возглавил Роман Григорчук.

Ранее ЛНЗ объявил о подписании Богдана Кушниренко и Вячеслава Танковского.