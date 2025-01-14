Израильский новичок Полесья: Некоторые люди мне говорили: "Не едь в Украину, там же война"

Израильский новичок "Полесья" Офек Битон поделился своими впечатлениями от перехода в житомирский клуб.

- Расскажи как так случилось, что ваши дороги с "Полесьем" сошлись. Что тебя больше всего заинтересовало в этом предложении. С чего все начиналось?

- Моей мечтой всегда было играть в Европе, и как только поступило предложение от "Полесья", действительно хорошей команды в украинской лиге с возможностью играть в Европе, я не раздумывал ни секунды. И я воспринял это предложение обеими руками за. Через два дня уже приехал подписывать контракт. Я был очень впечатлен и местом, и людьми, и очень доволен.

- А когда ты впервые услышал об интересе к тебе со стороны "Полесья", какой была твоя первая реакция?

- Это было примерно 3 месяца назад. И я сначала не очень поверил. Просто у меня были другие предложения. А когда начались переговоры я очень волновался, чтобы все сложилось.

- Как ты думаешь, если сравнить чемпионаты Израиля так Украины, какой сильнее?

- Украинский, я думаю. Интенсивностью, темпом. Как по мне, украинский чемпионат уровнем выше.

- Ты что-то до этого знал об украинском чемпионате, об украинском футболе. Возможно какие-то команды знал. Или футболиста какого-то?

- Мои друзья здесь играли и до сих пор играют. Речь о Максе Гречкине и Эдуардо Герреро, который сейчас в "Динамо" Киев. Я спросил их о лиге, обо всем, что меня интересовало и оба сказали, что я должен принять это предложение.

- Признайся честно, отговаривали, отговаривал ли кто-то тебя от этого перехода в Украину? Возможно, семья, возможно друзья.

- Некоторые люди мне говорили: не езди туда, там же война. Но в Израиле тоже война. Моя же мечта была попасть в Европу и я не хотел от нее отказываться, - рассказал Офек Битон.