Петр Кушлык: О спарринге Динамо с Видзевом, конспектах Лобановского и работе в Польше

Вчера киевское "Динамо" сыграло очередной, третий по счету, контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. За ходом поединка, в котором команда Александра Шовковского сыграла вничью, 1:1 , с одним из самых известных клубов Польши – "Видзевом", внимательно следил по трансляции один из ветеранов украинского тренерского корпуса Петр Кушлык. Это и не удивительно, ведь он - человек, который в свое время работал в польском футболе. Более того – был главным тренером "Видзева". А давняя симпатия Петра Ивановича к киевскому клубу тоже имеет свое объяснение. Во-первых, "Динамо" всегда было образцом не только в украинском и советском футболе, но и диктовало моду даже в Европе. Во-вторых, в 1977 году наставник динамовцев Валерий Лобановский приглашал Кушлыка из ивано-франковского "Спартака" в киевское "Динамо".

- Что скажете о спарринге динамовцев с "Видзевом"?

– Если брать матч в общем, то игра была равной. И хотя "Динамо" считается выше по классу командой, в этой встрече "Видзев" все же играл неплохо, и даже имел голевые моменты. Правда, больше их было у киевлян, однако они не смогли показать того, на что способны. Возможно, причина заключается в том, что игровой состав тасуется: в первом тайме играют одни футболисты, а во втором на поле выходит десять других. На мой взгляд, как одна, так и другая группы участников матча не получают необходимой нагрузки. И лично мне это непонятно. У нас такого не было, чтобы когда-то футболисты команды, находящейся на тренировочных сборах, играли только по тайму. Пропорциональную нагрузку получали все. Поэтому считаю, что зимой важное значение имеет физическая подготовка команды. Для этого и проводятся заграничные сборы, чтобы толк был не только в тактическом и игровом плане, но и в "физике". А играть по 45-60 минут – я этого не понимаю. Не помню такого, чтобы Лобановский выпускал подопечных на поле в "старте" в контрольных матчах одним составом, а потом менял аж десять во втором тайме. Возможно, именно упомянутый мной выше факт и не дает возможности "Динамо" проявить свои лучшие качества в полной мере. Даже не знаю, откуда киевская команда взяла это. Отсюда и нестабильные результаты на сборах. Пожалуй, стоит сравнить конспекты Лобановского и подумать, что делается правильно, а что нет. И все же в игре нынешнего "Динамо" плюсы есть, и это придает оптимизму его болельщикам. Приятно было увидеть возвращение на поле Андрея Ярмоленко. Он является тем лидером, который способен повести за собой партнеров. Продуктивно действовали в игре с "Видзевом" Александр Пихаленок и Максим Брагару, которые пришли летом. Уверен, что если руководство киевского клуба всерьез позаботится о покупке одного-двух высококвалифицированных исполнителей в каждую линию, то "Динамо" сможет постепенно вернуть утерянные позиции в Европе.

- С людьми, с которыми вы работали в "Видзеве", поддерживаете связь?

– Да. Время от времени мне звонит мой давний друг Тадеуш Гапинский, бывший директор клуба. В сезоне-2000/01, когда команда из Лодзи находилась в нижней части турнирной таблицы, он брал меня на работу в "Видзев". Пан Тадеуш всегда интересуется моими делами, охотно вспоминает период нашего сотрудничества. А еще общаюсь с бывшими подопечными – Андреем Михальчуком и литовцем Робертасом Пошкусом. Со вторым из них, кстати, я успел поработать вместе в Литве: Робертас в роли главного тренера "Лиетавы" из Ионавы, а я - его ассистента. Есть что вспомнить.

- А что помнится из польского периода вашей карьеры?

– Сначала я не один год работал в клубах низших лиг, что помогло не только проникнуться спецификой тамошнего футбола, но и выучить польский язык. После этого меня и пригласили в "Видзев", чтобы спасти его от "вылета". Помню, как легенда польского футбола и президент футбольного союза страны Казимеж Гурский, уроженец Львова, в начале моей деятельности в соседнем государстве сказал: мол, вы должны достойно продолжить карьеру нашего, украинского тренера, в Польше. Те его слова я хорошо запомнил, и где бы ни работал, пытался выполнять свою работу добросовестно и качественно. Хотя у "Видзева" и наметились тогда финансовые проблемы, мне все же удалось наладить игру и постепенно, шаг за шагом, команда улучшила свои турнирные показатели. В итоге мы финишировали на восьмом месте.