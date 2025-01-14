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Полесье продолжает усиливаться. Клуб подписал защитника сборной Албании
Анди Хадрой - официально игрок Полесья
polissyafc.com
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Соглашение сторон рассчитано на 3 года, то есть, до конца 2027 года.
Как сообщали ранее СМИ, украиснкий клуб заплатил за игрок 150 тысяч евро.
25-летний Хадрой начинал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе "Лачи", откуда перешел в ФК "Бюлис Балш", где поиграл 3 года и свободным агентом перешел в "Партизани" в январе 2022 года.
В текущем сезоне Хадрой провел за "Партизани" 12 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
Также Анди вызывался в сборную Албании, за которую провел 2 товарищеских поединка.
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