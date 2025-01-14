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Полесье продолжает усиливаться. Клуб подписал защитника сборной Албании

Премьер-лига

Анди Хадрой - официально игрок Полесья

Полесье продолжает усиливаться. Клуб подписал защитника сборной Албании

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" официально объявило о подписании албанского правого защитника клуба "Партизани" Анди Хадроя.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года, то есть, до конца 2027 года.

Как сообщали ранее СМИ, украиснкий клуб заплатил за игрок 150 тысяч евро.

25-летний Хадрой начинал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе "Лачи", откуда перешел в ФК "Бюлис Балш", где поиграл 3 года и свободным агентом перешел в "Партизани" в январе 2022 года.

В текущем сезоне Хадрой провел за "Партизани" 12 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Также Анди вызывался в сборную Албании, за которую провел 2 товарищеских поединка.

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Полесье (Житомир) Анди Хадрой
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1 голосов
Источник:
Інстаграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Полiccя (Житомир)
14.01.2025 в 17:04
Поки "тренерує" Ашур толку не буде . Доведеться мучитися до кінця чемпіонату . Можливо , тоді Буткевич визнає власний провтик і врешті решт наважиться запросити в Полісся досвідченого тренера
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Комментарии 1
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Полiccя (Житомир)
14.01.2025 в 17:04
Поки "тренерує" Ашур толку не буде . Доведеться мучитися до кінця чемпіонату . Можливо , тоді Буткевич визнає власний провтик і врешті решт наважиться запросити в Полісся досвідченого тренера
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