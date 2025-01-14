Полесье продолжает усиливаться. Клуб подписал защитника сборной Албании

" Полесье " официально объявило о подписании албанского правого защитника клуба "Партизани" Анди Хадроя.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года, то есть, до конца 2027 года.

Как сообщали ранее СМИ, украиснкий клуб заплатил за игрок 150 тысяч евро.

25-летний Хадрой начинал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе "Лачи", откуда перешел в ФК "Бюлис Балш", где поиграл 3 года и свободным агентом перешел в "Партизани" в январе 2022 года.

В текущем сезоне Хадрой провел за "Партизани" 12 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Также Анди вызывался в сборную Албании, за которую провел 2 товарищеских поединка.