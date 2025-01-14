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Александрия отправилась на сбор в Турцию. Известно, поехал ли Калюжный
Горожане отправились на сбор
fco.com.ua
Сегодня, 14 января, футболисты "
По информации Sport, ua, в составе делегации клуба – 22 футболиста во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным.
Также впервые с главной командой будет готовиться защитник Юрий Матвеев из второлиговой "Александрии-2".
Непосредственно в Турцию прибудут легионеры Кампос, Джевани, Безерра и Матеус. Последнему, прошлой осенью выступавшему за "Александрию-2", будет предоставлен шанс, как и Матвееву, проявить себя в спаррингах в составе основы.
В первой части сбора (15 января - 28 января) команда проведет 4 спарринга:
20.01 - "Динамо" (Батуми)
24.01 - "Баник" (Острава)
28.01 - "Ферст Виенна" (Вена)
28.01 - "ДАК 1904" (Дунайская Стреда)
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