Александрия отправилась на сбор в Турцию. Известно, поехал ли Калюжный

Сегодня, 14 января, футболисты " Александрии " транзитом через Кишинев отправились на турецкий этап подготовки.

По информации Sport, ua, в составе делегации клуба – 22 футболиста во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным.

Также впервые с главной командой будет готовиться защитник Юрий Матвеев из второлиговой "Александрии-2".

Непосредственно в Турцию прибудут легионеры Кампос, Джевани, Безерра и Матеус. Последнему, прошлой осенью выступавшему за "Александрию-2", будет предоставлен шанс, как и Матвееву, проявить себя в спаррингах в составе основы.

В первой части сбора (15 января - 28 января) команда проведет 4 спарринга:

20.01 - "Динамо" (Батуми)

24.01 - "Баник" (Острава)

28.01 - "Ферст Виенна" (Вена)

28.01 - "ДАК 1904" (Дунайская Стреда)