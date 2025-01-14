Хоть самому на поле выходи. Пушич показал свои навыки владения мячом. ФОТО

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич на одной из тренировок команды в Турции продемонстрировал свои навыки обращения с мячом.

Тренер показал мастерство в жонглировании мячом, техническом приеме и игре на публику, чем привлек внимание фотографа и своих игроков.

Напомним, что коуч за свою игровую карьеру поиграл за нидерландские "Де Графсхап", "Гоу Эхед Иглз", "Баберих" и "Реден", сербские "Црвену Звезду" и "Вележ" и ддин сезон провел в немецком "Кельне", где выступал за дублирующий состав.