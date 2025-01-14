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Хоть самому на поле выходи. Пушич показал свои навыки владения мячом. ФОТО
Есть еще порох в пороховницах
shakhtar.com
Главный тренер "
Тренер показал мастерство в жонглировании мячом, техническом приеме и игре на публику, чем привлек внимание фотографа и своих игроков.
Напомним, что коуч за свою игровую карьеру поиграл за нидерландские "Де Графсхап", "Гоу Эхед Иглз", "Баберих" и "Реден", сербские "Црвену Звезду" и "Вележ" и ддин сезон провел в немецком "Кельне", где выступал за дублирующий состав.
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