Тренер ЛНЗ: 30-ти матчей в сезон недостаточно, чтобы развивать свое мастерство. Идея создания нового турнира интересна

Мы привыкли, что в футбольном клубе внимание акцентируется на главном тренере, однако важную роль также играют другие члены тренерского штаба - помощники, тренер вратарей, тренер по физической подготовке, аналитик и т.д. Каждый из них выполняет свою специфическую функцию, которая является неотъемлемой частью успеха команды.

Наш сегодняшний собеседник - в прошлом профессиональный футболист, а ныне тренер по физической подготовке Андрей Бурдиян. Ранее он работал в Академии "Шахтера" и с командой U-19, где получил опыт в работе с молодыми игроками. Сейчас он является частью тренерского штаба первой команды ЛНЗ. В интервью UA-Football Андрей Андреевич рассказал о его опыте в донецком клубе, особенностях тренера по физической подготовке и важности физической подготовки в современном футболе.

- Приветствую, Андрей Андреевич. Расскажите, как вы начали свою тренерскую карьеру? В каких клубах вы работали раньше?

- Моя тренерская карьера началась в футбольном клубе "Шахтер", где я попал в 2019 году в штаб испанского тренера Андреса Карасско, который работал с командой U-19. Это был для меня новый вызов, и я пришел на позицию тренера по физической подготовке. Были успешные годы с командой U-19, и в сезоне 20/21 мы стали чемпионами. По завершению сезона я был назначен координатором Академии для тренеров по физической подготовке, где осваивал для себя новую роль и поставил цель создать высокоэффективную среду для развития юных талантов академии. Затем началась война и именно в этот период штаб Игоря Йовичевича пригласил к себе и у меня была возможность работать с первой командой. Это был действительно замечательный и незабываемый опыт.

- Расскажите подробнее как вы попали в академию "Шахтера" и что вас мотивировало работать именно там.

- Я в прошлом профессиональный футболист, и футбол всегда занимал большую часть в моей жизни. После завершения карьеры я искал себя и хотел остаться в этой сфере. На сайте "Шахтера" был отбор на программу обучения для тренеров, где проводились занятия под руководством Академии, в частности Хорхе Раффо. По результатам этой программы некоторым тренерам предлагалась возможность работать в Академии, и я был среди тех, кто получил такое предложение.

- Что для вас было самым ценным в опыте работы в Академии "Шахтера"?

- Поначалу я не имел четкого представления обо всех деталях этой работы, но у меня было большое желание учиться и развивать свои знания. Я углубленно изучал нервно-мышечную деятельность и реакцию организма на нагрузку и в целом, как правильно организовать тренировочный процесс. Кроме того, работать в таком клубе, как "Шахтер" - престижно. Опыт работы с лучшими и талантливыми ребятами со всей страны побудил меня к развитию персональных способностей и эффективному взаимодействию со всеми департаментами Академии.

- Какие курсы или стажировки помогли вам развить свои навыки в физподготовке?

- Футбольный клуб "Шахтер" предоставил мне возможность пройти обучение, за что я очень благодарен. Благодаря этому я получил профессиональный диплом тренера по физической подготовке в футболе, на платформе Barça Innovation Hub. Это онлайн-платформа, которая предоставляет глубокие знания с большим количеством практической части. Каждый модуль предусматривает экзамен, и если ты не проходишь его, процесс обучения может быть приостановлен. Первый диплом я получил после четырехмесячного обучения, второй - после девяти.

Я имел возможность посещать различные международные конференции, в том числе последнюю, которую организовала Aspire Academy. Это передовая академия в мире футбола, которая активно внедряет новейшие технологии в спортивный процесс. На конференции я имел возможность встретиться с таким специалистом, как Пауло Фонсека, который недавно работал с "Миланом", а также прослушать интересные доклады тренеров Симоне Индзаги, Алессандро Дель Пьеро, Хулена Лопетеги и других. Кроме спикеров, были и профессионалы из разных академий, коллеги из Англии, Испании, Бразилии и Австралии. Это значительно расширяет горизонты знаний и позволяет сделать собственный процесс подготовки более современным и эффективным.

- Были ли у вас менторы или люди, которые больше всего повлияли на ваше профессиональное становление?

- Я стараюсь делать каждый свой шаг самостоятельно и обдуманно. У меня нет конкретных менторов, но есть люди, чья работа мне действительно нравится и к которым я могу обратиться за советом. Например, когда я работал в "Шахтере", я имел возможность наблюдать за микроклиматом, атмосферой и профессионализмом, которые там царили. То, как в клубе был организован перфоманс, меня поразило. Все несут ответственность за свою работу. К тому же в команде было два тренера по физической подготовке, и это было необходимо для надлежащего результата.

Если сейчас посмотреть на команды в Украинской Премьер-лиге, то, если есть один тренер по физической подготовке, это уже считается достаточным. Но по моему убеждению этого мало. Возвращаясь к конференции, Симоне Индзаги говорил, что в его штабе работают четыре тренера по физической подготовке. Это действительно круто, потому что таким образом можно эффективно оптимизировать процесс подготовки команды и индивидуальное развитие каждого игрока.

- Часто ли приходилось работать совместно с тренерами основной команды? Как происходило это взаимодействие?

- В начале работы в Академии такое взаимодействие было нечастым. Но с переходом на роль координатора происходила постоянная коммуникация с тренерами по физической подготовке первой команды. Во время этих встреч мы обменивались информацией о нагрузках игроков из Академии, которые принимали участие в тренировках или играх первой команды, а также данными об их работе в тренажерном зале.

- Можете выделить игроков, которых вы тренировали в Академии или команды U-19, и которые впоследствии стали частью основной команды или достигли успеха на профессиональном уровне?

- Конечно, я бы выделил Георгия Судакова. Во время моей работы в U-19, он был в команде U-17, но часто присоединялся к нашим тренировкам. На тот момент в Юношеской Лиге чемпионов за нас играли Дмитрий Крыськив, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, Георгий Судаков. Через некоторое время мы уже встретились в первой команде. Все эти ребята сейчас демонстрируют высокий уровень игры и успехов.

- Вы некоторое время работали с молодежью. Есть ли разница в подготовке молодых игроков и опытных футболистов?

- Конечно разница есть. Это все зависит от морфологических особенностей развития организма на разных этапах подготовки. Если мы говорим о парне 13-14 лет и парне 16-17 лет, то нагрузка будет значительно отличаться. Уровень готовности организма диктует направленность в подготовке игрока. Будь то общая силовая подготовка, ловкость, скорость, все виды выносливости и т.д. Или если мы говорим о команде U-19, это уже более специфические моменты подготовки, как у взрослых футболистов.

- Сейчас вы тренер ЛНЗ. Как возникла возможность присоединиться к тренерскому штабу черкасского клуба?

- Летом 2024 года мне позвонил мой старый знакомый Андрес Карасско, предложил мне присоединиться к тренерскому штабу ЛНЗ. Я все обдумал и принял предложение, ведь для меня это был настоящий вызов и возможность продолжать работать в Премьер Лиге.

- Используете ли вы методики из "Шахтера" в работе с ЛНЗ? Если да, то какие именно?

- Не скажу, что я использую именно методику "Шахтера", но, безусловно, это современный подход к физической подготовке. Как я уже говорил, в современном тренерском штабе один тренер по физической подготовке - это мало, их должно быть несколько. Роль тренера по физподготовке очень важна, ведь он является одним из основных ассистентов главного тренера. Это человек, который непосредственно влияет на процесс подготовки команды, имея глубокие знания о возможностях организма и реакцию на нагрузку, планирует периодизацию подготовки команды на разных этапах сезона. Это сложный процесс, требующий специализированных знаний.

По методике, то важно понимать, на каком этапе находится команда: это предсезонная подготовка, или соревновательный период. От этого зависит, как мы строим нашу подготовку. Современный футбол достаточно динамично развивается, активно задействуется спортивная наука, в частности физическое и физиологическое тестирование организма, работа в зале и на поле со специальным оборудованием. Тренер обладает объективными данными о нагрузке игроков. Успех зависит от правильного баланса между нагрузкой и восстановлением, и здесь роль тренера по физподготовке заключается в оптимизации этого процесса.

Это сочетание работы на поле и в зале, а также тесное взаимодействие с другими тренерами и структурами клуба. Синергия между функциональным и тактическим аспектами игры становится значительно важнее.

Сегодня во всех командах используются GPS-датчики, которые позволяют точно отслеживать нагрузку организма, двигательные параметры, ЧСС и многое другое. В зависимости от игрового амплуа каждый игрок имеет свои статистические параметры нагрузки, и это позволяет быть эффективным в подготовке к матчам. Ведь цель всей подготовки - это максимальная готовность к выступлениям во время игры.

- И как часто вы анализируете физические показатели игроков в течение сезона?

- Физические показатели игроков мы мониторим каждый день с помощью GPS-датчиков. Для каждого дня тренировок есть свои критерии по объему или интенсивности тренировочного процесса, все зависит от времени до следующей игры. Это часть командной подготовки, где мы пытаемся предусмотреть и воспроизвести в тренировках условия, которые ожидаем во время футбольного матча. Есть такое выражение "The worst case scenario in the game" (Худший сценарий в игре - прим. ред.), и именно это мы стараемся прогнозировать в процессе подготовки.

- Вы говорили, что у тренера должен быть не один тренер по физподготовке. Бывают ли моменты, когда вы не согласны с главным тренером касательно физической нагрузки? Как вы решаете такие ситуации?

- Конечно, такие ситуации бывают. И в этом как раз и заключается уровень профессионализма тренера по физической подготовке - умение убедить главного тренера или ассистентов в целесообразности той или иной работы. Важно иметь объективные данные, цифры, на основе которых можно аргументировать свою позицию. Должна быть конструктивная дискуссия.

- Как вы считаете, фундамента, заложенного вами во время работы в ЛНЗ, хватит, чтобы эта команда физически хорошо выглядела до конца сезона?

- Вы знаете, у нас есть большой перерыв между двумя кругами, и это, конечно, сильно влияет на физическое состояние игроков. Поэтому нужно снова начинать с больших объемов, с адаптации организма к нагрузкам. Если говорить о работе, которую мы провели летом, то для меня очень важны первые шесть матчей после предсезонной подготовки.

Я прочитал интересную статью, с которой полностью согласен: первые 5-6 матчей - это явное отражение работы тренера по физической подготовке. В это время можно увидеть готовность команды, и именно эти матчи являются результатом предсезонной подготовки, которую мы проводим на сборах, которые обычно длятся 5 недель. А в дальнейшем команда уже должна быть адаптирована к игровому ритму и показывать пиковые кондиции.

- Вы отметили очень большой перерыв в чемпионате. Президент футбольного клуба "Верес" Иван Надеин выступал за создание нового турнира для увеличения матчей. Как вы относитесь к такой идее с точки зрения интенсивности? Помогло бы это тем клубам, которые не участвуют в еврокубках?

- Действительно, количество официальных матчей в украинском профессиональном футболе значительно меньше, чем во многих европейских странах. Если сравнивать с европейскими командами, независимо от уровня - от юниорских до Премьер-лиг, они проводят 55-60 матчей за год. У нас же всего чуть больше 30-ти матчей в сезон, и даже с учетом Кубка Украины это все равно недостаточно для того, чтобы игроки могли развивать свое мастерство.

В Европе в два раза больше матчей в год, что дает им больше шансов для развития футбольного мастерства. Идея создания нового турнира выглядит интересной.

- Но в последнее время все чаще эксперты, игроки и тренеры выражают обеспокоенность из-за плотного графика матчей, который влияет на восстановление футболистов. Как вы оцениваете эту ситуацию?

- Это как раз другая сторона данного вопроса. Я поддерживаю позицию ведущих экспертов, что чрезмерное количество игр без достаточного времени на восстановление может привести к травмам. Как мы видим на примере таких игроков, как Родри из "Манчестер Сити", ключевой футболист, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. Поэтому те, кто занимаются составлением календаря на футбольный год, должны консультироваться с руководителями клубов относительно плотности графика игр.

- Многие ведущие игроки получают травмы как раз из-за большого количества матчей.

- Да, организм футболиста действительно истощается. И это не только физическое, но и эмоциональное истощение. Важно понимать, что для восстановления нужно гораздо больше времени, чем просто день или два. А сейчас мы видим календарь с большим количеством матчей, где игрок после игры в Лиге чемпионов уже через два дня выходит на поле во внутреннем чемпионате, а затем едет на международные матчи. В таких условиях особенно важно уделять внимание процессу восстановления. С ростом интенсивности игры и динамики, увеличивается риск травм. Это неизбежно. Но с другой стороны, их можно уменьшить, в частности через внедрение программ для профилактики травматизма.

- Наш футбол любят характеризовать как "физически сильный". Согласны с тем, что физподготовка - на сегодня самый большой козырь украинских команд в Европе?

- Я бы не сказал, что это является нашим основным козырем на европейской арене. Нашей сильной стороной должна быть не только физическая сила, но и, прежде всего, тактическая составляющая игры. Что касается команд, выступающих в еврокубках, например "Шахтер" и "Динамо", то действительно иногда не хватает этой агрессии, мощности и стабильности на всех этапах матча.

Современный футбол, действительно, является более атлетичным и динамичным. Это гибридные схемы игры, где тактические построения постоянно меняются, а игроки должны быть универсалами. Это требует постоянной готовности от футболистов - от первой до последней минуты матча. Это и должно быть в основе процесса.

- Кто в УПЛ из ваших соперников, по вашему мнению, был лучше всего физически подготовлен?

- С точки зрения интенсивности и организации игры, понравился матч ЛНЗ против "Полесья" на выезде в Житомире (7-й тур УПЛ 1:1 - прим.ред.). А из соперников, наверное, я бы отметил "Динамо" Киев. В матче с нами они показали мощную игру (5-й тур УПЛ 0:1 - прим.ред.). Их физическая мощь проявлялась в матчах квалификации Лиги чемпионов. Однако, со временем мы видим, что физическое состояние игроков несколько снижается. Переезды и длительные путешествия добавляют усталости и вызывают определенные трудности с восстановлением. Мы не можем забывать, что в Украине есть определенные обстоятельства при которых мы тратим много времени на дорогу. Например, когда я работал в "Шахтере", мы часто путешествовали автобусом в аэропорт Польши, на матчи Лиги чемпионов.

- Каково ваше мнение об уровне конкуренции в УПЛ? Возможно, были соперники, которые удивили своей игрой?

- Вы знаете, для меня всегда приятно наблюдать за матчами "Шахтера". Яркую игру демонстрировала "Александрия", которая заслуживает высоких позиций. Нравились моментами "Карпаты". Отмечу "Кривбасс", который очень мощно выглядел во второй части сезона, навязывая борьбу за место в верхней части таблицы. В целом чемпионат достаточно интересный и конкурентный.

