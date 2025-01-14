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Хотели денег, чтобы заявить за сборную. Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы
Даниэль Соса хотел играть за сборную Ганы
фото из соцсетей
26-летний вингер "
"Когда я играл в Гвинее и забил на клубном около 40 мячей, то получил предложение выступать за сборную этой страны, но я отклонил его, потому что я действительно хотел представлять свою страну (Гану).
Вскоре мои агенты связались с Футбольной ассоциацией Ганы, и после общения с кем-то через социальные сети они попросили денег, прежде чем позволить мне играть за сборную U-23", – заявил Соса.
Также ганские СМИ пишут о том, что заявление Сосы подтверждают скандалы с коррупцией в федерации футбола Ганы. Так, недавно Наджиб Якубу, еще один нигерийский игрок ганского происхождения, заявил, что его исключили из сборной Ганы за отказ присоединиться к клубу Dreams FC, который принадлежит президенту Федерации Курту Окраку.
Также отметим, что Соса провел за сборную Нигера 21 матч, в которых забил 8 голов.
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