Хотели денег, чтобы заявить за сборную. Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы

26-летний вингер " Кривбасса " Даниэль Соса, рассказал, почему он принял решение выступать за национальную сборную Нигера, хотя родился и вырос в Гане.

"Когда я играл в Гвинее и забил на клубном около 40 мячей, то получил предложение выступать за сборную этой страны, но я отклонил его, потому что я действительно хотел представлять свою страну (Гану). Вскоре мои агенты связались с Футбольной ассоциацией Ганы, и после общения с кем-то через социальные сети они попросили денег, прежде чем позволить мне играть за сборную U-23", – заявил Соса.

Также ганские СМИ пишут о том, что заявление Сосы подтверждают скандалы с коррупцией в федерации футбола Ганы. Так, недавно Наджиб Якубу, еще один нигерийский игрок ганского происхождения, заявил, что его исключили из сборной Ганы за отказ присоединиться к клубу Dreams FC, который принадлежит президенту Федерации Курту Окраку.

Также отметим, что Соса провел за сборную Нигера 21 матч, в которых забил 8 голов.