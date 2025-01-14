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Не из Шахтера и не из Динамо. Известно, кто в первой части сезона УПЛ сделал больше всего попыток обводок

Премьер-лига
Обновлено

Чаще всех в дриблинг шел бразилец Александрии

Не из Шахтера и не из Динамо. Известно, кто в первой части сезона УПЛ сделал больше всего попыток обводок

Фото: ФК Олександрія

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Стала известна пятерка лучших игроков осенней части УПЛ по количеству обводок один в один.

Первое место в рейтинге занял бразильский игрок "Александрии" Хуан Альвина Безерра, у которого 134 попытки обводок.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству обводок один в один (данные Wyscout):

1. Хуан Альвина Безерра ("Александрия") – 134

2. Кевин ("Шахтер") – 91

3. Владислав Велетень ("Колос") – 86

4. Александр Назаренко ("Полесье") – 81

5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ) – 78

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Сергей Назаренко Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Кевин Мухаррем Яшари Владислав Велетень Безерра
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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