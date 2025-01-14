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Не из Шахтера и не из Динамо. Известно, кто в первой части сезона УПЛ сделал больше всего попыток обводок
Чаще всех в дриблинг шел бразилец Александрии
Фото: ФК Олександрія
Стала известна пятерка лучших игроков осенней части УПЛ по количеству обводок один в один.
Первое место в рейтинге занял бразильский игрок "
Топ-5 игроков УПЛ по количеству обводок один в один (данные Wyscout):
1. Хуан Альвина Безерра ("Александрия") – 134
2. Кевин ("Шахтер") – 91
3. Владислав Велетень ("Колос") – 86
4. Александр Назаренко ("Полесье") – 81
5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ) – 78
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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