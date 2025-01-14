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В Заре ждут приезда двух новичков

Премьер-лига

Команда вышла из отпуска в полном составе

В Заре ждут приезда двух новичков

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона на домашней базе в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. 16 января луганская команда отправится в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

В составе луганчан пока без изменений, хотя и стоит вопрос о хавбеках Илье Гулько и Иване Головкине. Оба игрока осенью выступали в аренде за "Минай", но сейчас не тренируются с закарпатской командой, хотя сроки аренды до сих пор действуют.

Также в Заре ожидаются кадровые усиления. К команде присоединятся босниец Деян Попара, а также Владимир Белоцерковец из "Ингульца", хотя официально его трансфер еще не завершен.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Заря" завершила на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка после 16 матчей.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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