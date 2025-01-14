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Скандал в Ингульце: несколько игроков хотят разорвать контракты с клубом - Источник

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Скандал в Ингульце: несколько игроков хотят разорвать контракты с клубом - Источник

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Несколько игроков "Ингульца" хотят разорвать контракты с клубом.

По информации "ТаТоТаке", четыре футболиста клуба Юрий Козыренко, Александр Козак, Максим Мельничук и Сергей Петько подали соответствующие документы в Палату по разрешению споров УАФ и в УПЛ.

Игроки написали, что со стороны команды есть многомесячные задолженности. Также игроков отстранили от тренировок с основной командой и перевели во вторую команду.

Футболисты сказали, что реакции "Ингульца" на происходящее не было и сообщили, что имеют право расторгнуть свои контракты с клубом в одностороннем порядке.

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На данный момент "Ингулец" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Прийменко
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