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Скандал в Ингульце: несколько игроков хотят разорвать контракты с клубом - Источник
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instagram.com/fcinhulets
Несколько игроков "Ингульца" хотят разорвать контракты с клубом.
По информации "ТаТоТаке", четыре футболиста клуба Юрий Козыренко, Александр Козак, Максим Мельничук и Сергей Петько подали соответствующие документы в Палату по разрешению споров УАФ и в УПЛ.
Игроки написали, что со стороны команды есть многомесячные задолженности. Также игроков отстранили от тренировок с основной командой и перевели во вторую команду.
Футболисты сказали, что реакции "Ингульца" на происходящее не было и сообщили, что имеют право расторгнуть свои контракты с клубом в одностороннем порядке.
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На данный момент "Ингулец" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице УПЛ.
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