УАФ подтвердила, что Макуана обращался в Ассоциацию из-за того, что в Полесье ему не отдавали паспорт

УАФ подтвердила наличие обращения вингера Бени Макуана к УАФ по поводу своей ситуации в "Полесье". С таким запросом в Ассоциацию обращалась Трибуна.

Ранее бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что когда всех футболистов "Полесья" уже распустили по отпускам, Макуане пришлось задержаться на несколько дней, чуть ли не на неделю в Житомире из-за того, что вице-президент клуба Владимир Тесля не отдавал ему паспорт. Футболист не понимал почему. Он писал письма в УАФ, писал СМС даже журналистам, с которыми у него был контакт.

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Позже сам Макуана подтвердил эту информацию.