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УАФ подтвердила, что Макуана обращался в Ассоциацию из-за того, что в Полесье ему не отдавали паспорт
В Полесье же все отрицают
Фото: ФК Полісся
УАФ подтвердила наличие обращения вингера Бени Макуана к УАФ по поводу своей ситуации в "Полесье". С таким запросом в Ассоциацию обращалась Трибуна.
Ранее бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что когда всех футболистов "Полесья" уже распустили по отпускам, Макуане пришлось задержаться на несколько дней, чуть ли не на неделю в Житомире из-за того, что вице-президент клуба Владимир Тесля не отдавал ему паспорт. Футболист не понимал почему. Он писал письма в УАФ, писал СМС даже журналистам, с которыми у него был контакт.
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Позже сам Макуана подтвердил эту информацию.
В "Полесье" официально опровергали эту информацию. Также
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