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УАФ подтвердила, что Макуана обращался в Ассоциацию из-за того, что в Полесье ему не отдавали паспорт

Премьер-лига
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В Полесье же все отрицают

УАФ подтвердила, что Макуана обращался в Ассоциацию из-за того, что в Полесье ему не отдавали паспорт

Фото: ФК Полісся

Новина українською

УАФ подтвердила наличие обращения вингера Бени Макуана к УАФ по поводу своей ситуации в "Полесье". С таким запросом в Ассоциацию обращалась Трибуна.

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Ранее бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что когда всех футболистов "Полесья" уже распустили по отпускам, Макуане пришлось задержаться на несколько дней, чуть ли не на неделю в Житомире из-за того, что вице-президент клуба Владимир Тесля не отдавал ему паспорт. Футболист не понимал почему. Он писал письма в УАФ, писал СМС даже журналистам, с которыми у него был контакт.

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Позже сам Макуана подтвердил эту информацию.

В "Полесье" официально опровергали эту информацию. Также клуб заявлял, что со стороны футболиста системно допускались нарушения пунктов контракта по дисциплине, профессиональному поведению и другим требованиям. Все из вышеизложенного документально зафиксировано, а комментарий Макуаны в публичной плоскости воспринимается как продолжение этих действий.

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Полесье (Житомир) УАФ Бени Макуана
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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