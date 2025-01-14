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Не УПЛ. Назван клуб, где может оказаться скандальный Макуана
Бени может отправиться в Казахстан
фото из свободных источников
22-летний левый вингер "Полесья" Бени Макуана может продолжить карьеру за рубехом.
Как сообщают казахстанские СМИ, конголезца может подписать местный клуб"Астана".
На каких правах (полноценный переход или аренда) может состояться трансфер игрока, не сообщается.
Напомним, что вингер не поехал на зимние сборы с "Полесьем" и даже написал прощальный пост в соцсетях.
Также футболист заявлял, что клуб забирал у него паспорт на несколько дней. Житомирский клуб уже отреагировал на скандальное заявление футболиста.
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